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MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Novartis ha anunciado, en el Congreso Científico Anual 2026 del American College of Allergy, Asthma & Immunology (ACAAI), los resultados positivos a 52 semanas del estudio con remibrutinib de administración oral en urticaria crónica inducible (UCInd).

En el análisis a largo plazo del estudio RemIND, remibrutinib 25 mg dos veces al día mostró una eficacia temprana y sostenida hasta la semana 52 en los tres tipos más prevalentes de UCInd: dermografismo sintomático, urticaria por frío y urticaria colinérgica.

"Para las personas que viven con urticaria crónica inducible, desencadenantes cotidianos como el aire frío, el calor o incluso un leve rascado de la piel pueden provocar de forma repentina picor e inflamación molestos y dolorosos que interfieren en su vida diaria", ha afirmado la doctor Giselle Mosnaim, alergóloga e inmunóloga en Endeavor Health e investigadora principal del estudio RemIND.

"Esta investigación supone un paso importante para disponer de opciones terapéuticas que proporcionen un alivio duradero y ayuden a los pacientes a controlar mejor su enfermedad", ha añadido.

RemIND es el mayor programa clínico de Fase III realizado en UCInd. Los pacientes asignados inicialmente al fármaco mantuvieron la eficacia hasta la semana 52, con mejoría de los síntomas durante todo el periodo de tratamiento. Los pacientes que pasaron de placebo al fármaco en la semana 24 alcanzaron en la semana 52 tasas de respuesta similares a las observadas en los pacientes asignados inicialmente al tratamiento.

Las tasas de respuesta completa o parcial en las pruebas de provocación específicas de cada subtipo fueron del 41,8% con el fármaco frente al 19,2% con placebo en dermografismo sintomático y del 67,4% frente al 28,9% en urticaria por frío en la semana 1, y del 65,2% frente al 45,6% en urticaria colinérgica en la semana 2.

En la semana 52, las tasas de respuesta completa o parcial fueron del 46,8%, 83,3% y 58,2% en los pacientes asignados inicialmente al tratamiento, y del 47,7%, 88,9% y 69,8% en los que pasaron de placebo al tratamiento en la semana 24, en dermografismo sintomático, urticaria por frío y urticaria colinérgica, respectivamente.1 Los resultados a 52 semanas del estudio RemIND amplían la evidencia de seguridad del fármaco en UCInd.

"El programa RemIND ha generado la evidencia de Fase III más completa obtenida hasta la fecha en urticaria crónica inducible. Estos datos a largo plazo refuerzan el perfil clínico del fármaco y ponen de manifiesto nuestro compromiso con el desarrollo de opciones terapéuticas innovadoras para las personas que viven con urticaria crónica", ha afirmado Angelika Jahreis, directora global de Desarrollo en Inmunología de Novartis.