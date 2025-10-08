Recordati y SEPEAP impulsan una alianza clave para fortalecer la pediatría en España

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Recordati y la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP) han firmado un acuerdo de colaboración con el objetivo de promover la formación de los médicos residentes en pediatría y reforzar así el papel de la especialidad en el sistema sanitario.

Durante la firma, los representantes de ambas entidades, destacaron que se trata de una colaboración a largo plazo y centrada en tres pilares estratégicos: el impulso a la formación de profesionales en Pediatría, el fomento de la investigación en Pediatría de Atención Primaria y del ámbito extrahospitalario e iniciativas de información y formación en salud para pacientes y familias.

"Unir fuerzas con asociaciones como SEPEAP forma parte de uno de nuestros propósitos fundamentales: contribuir activamente al avance del conocimiento médico y al bienestar de los pacientes. Estamos convencidos de que alianzas como esta son clave para construir un futuro más sólido y humano en el ámbito de la salud infantil", ha señalado Salvador López, director general de Recordati SPC en España.

"Esta cooperación se centra en impulsar iniciativas formativas, científicas y de divulgación que favorezcan el desarrollo profesional de los pediatras y redunden en un mejor cuidado de la salud infantil. Ambas entidades compartamos la convicción de que el trabajo conjunto, transparente y orientado al bien común es una herramienta clave para generar valor en la sociedad", ha añadido el doctor Cristóbal Coronel, presidente de SEPEAP.

Según señala, esta alianza pretende dar respuesta a las demandas de los profesionales para mejorar la atención sanitaria a través de diferentes iniciativas. Entre ellas destacan algunas centradas en la integración de tecnologías emergentes como la Inteligencia Artificial (IA) en la práctica clínica, el impulso de la formación continua de los médicos residentes, y la promoción de actividades orientadas tanto a la investigación como a la actualización permanente en los últimos avances de la especialidad.

"Este acuerdo pretende marcar el inicio de una etapa de colaboración sostenida que refuerza el papel de SEPEAP como referente científico y social, y consolidar a Recordati como un aliado firme en la promoción de la salud infantil", señalan en un comunicado conjunto.