El programa 'Re:contrast', de Bayer, recicla más de 1.100 litros de contraste en 11 hospitales españoles

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Re:contrast', impulsado por Bayer, ha reciclado más de 1.100 litros de medios de contraste radiológico en 11 hospitales españoles desde su lanzamiento en 2023, contribuyendo a reducir el impacto ambiental de estos productos esenciales para el diagnóstico médico.

Así ha informado Bayer en el marco del Día Internacional de la Radiología acerca de esta iniciativa medioambiental que busca recuperar y reciclar los sobrantes de medios de contraste iodados y basados en gadolinio utilizados en hospitales y clínicas para poder reutilizarlos con otro fin.

En esta línea, la compañía ha destacado que también aplica la circularidad a su propio modelo productivo. En España, la planta de Bayer en Alcalá de Henares (Madrid), Berlimed, dedicada a la producción de medios de contraste para todo el mundo, ha gestionado 97 toneladas de residuos de medios de contraste a lo largo de los ultimos dos años que han permitido recuperar cinco toneladas de yodo.

Según ha detallado, este yodo puede tener usos posteriores diferentes a los medios de contraste, lo que permite reintegrar estos materiales en la cadena de suministro, contribuyendo a la reducción de la extracción de iodo virgen y minimizando el impacto ambiental.

Berlimed, fabricante de cápsulas de gelatina blanda y medios de contraste que exporta a más de 120 países, ha ampliado recientemente sus capacidades productivas en el área de radiología. Las nuevas instalaciones han sido diseñadas para maximizar la eficiencia energética y reducir el impacto ambiental, incorporando tecnología de última generación para mejorar la capacidad productiva y garantizar los más altos estándares de calidad.

También en materia de sostenibilidad, Bayer está avanzando en la medición de la huella de carbono en algunas presentaciones de sus medios de contraste, a través de la certificación de la primera metodología para medir la huella de carbono de productos farmacéuticos bajo el estándar ISO 14067, validado por TÜV Rheinland.

ENCUENTRO 'RESIDUOS CON FUTURO'

En este contexto, Bayer participará este miércoles en el encuentro organizado por Women Action Sustainability (WAS), bajo el título 'Residuos con Futuro: Nuevos Ecosistemas para la Gestión Circular' para visibilizar sus avances en este ámbito y seguir trabajando hacia un futuro sostenible.

El evento abordará la evolución de la gestión de residuos hacia modelos circulares, priorizando la prevención, la reutilización, la innovación colaborativa y el impacto social. Las líneas de debate incluirán modelos de gestión que cierran el ciclo y casos de éxito en reciclaje, reutilización y transformación de residuos.

En este encuentro, moderado por la directora de Excelencia y Sostenibilidad en ILUNION Economía Circular, Mercedes Puerta Álvaro, participarán la CEO de REGUSA, Helena González; la directora comercial y de marketing de SAICA NATUR, Miryam Portillo; el técnico de Desarrollo e Innovación en Signus Ecovalor, Roberto Pérez Aparicio; y el responsable de Medioambiente y técnico de Seguridad de Bayer, Carlos Quijano.