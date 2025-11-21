Empresas.- El presidente de Cofares señala que los medicamentos "no pueden convertirse" en una herramienta comercial

El presidente de Cofares señala que los medicamentos "no pueden convertirse" en una herramienta comercial - COFARES

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cofares, Eduardo Pastor, ha señalado este viernes que los medicamentos no deben ser tratados como otros bienes, y que necesitan de medidas especiales de protección, conservación y distribución para que no se conviertan en una herramienta comercial.

"Los medicamentos no pueden convertirse en una herramienta comercial, porque son un bien esencial que requiere una gestión responsable y el estricto cumplimiento del marco normativo", ha afirmado Pastor durante el XXXI Congreso Nacional de Derecho Sanitario.

Es por ello por lo que Cofares, según Pastor, se rige bajo la Ley de Cooperativas, que asegura la igualdad de acceso para todos los socios; la Ley de Garantías, que sitúa al paciente en el centro y garantiza el mismo servicio en cualquier farmacia del país; y la Ley de la Competencia, que "cumplen con rigor" para actuar siempre de forma "correcta".

Tras ello, ha destacado la "profunda transformación interna" experimentada en la cooperativa para reforzar su estructura de control sin "renunciar" a sus valores fundamentales. Entre los avances incorporados se encuentran la creación y consolidación de los comités de Riesgos, de Auditoría, de Cumplimiento y de Nombramientos y Retribuciones, así como la adaptación de sus Estatutos al nuevo marco normativo y el papel del Canal de Filtros y Escasos, un algoritmo objetivo y automático que garantiza la distribución equitativa de medicamentos con menor disponibilidad.

"Hemos avanzado hasta lograr un modelo altamente profesionalizado, incorporando el Buen Gobierno y el cumplimiento normativo en todos los niveles de la organización, pero siempre manteniendo intacta nuestra esencia: ser una cooperativa de capital 100 por cien farmacéutico", ha incidido Pastor.

Durante la jornada también ha intervenido el vicepresidente de la Cooperativa, Mikel Gastearena, quien ha puesto en valor la consolidación de un modelo de cumplimiento transversal, construido sobre un Comité Interdisciplinar que permite una visión completa de las necesidades y riesgos.

"Nuestro carácter cooperativo nos exige actuar desde los máximos estándares de integridad y neutralidad, por lo que es fundamental mantener estructuras de control sólidas y actualizadas", ha hecho manifestado Gastearena.

Por su parte, la directora técnica y de Calidad de Cofares, Luz Lewin, ha explicado el impacto del marco normativo en el sector de distribución, y ha resaltado el determinante papel de Cofares como garante de un suministro equitativo a las farmacias.

El director de Tecnología, Unai García Ariz, ha abordado la aplicación de la tecnología en el área de Cumplimiento Normativo, y ha hablado sobre aspectos como el papel de la Inteligencia Artificial (IA) y la automatización de la detección temprana de riesgos, así como en la trazabilidad y en la mejora de los procesos de control de la Cooperativa.

Por último, la responsable de 'Compliance', Ángeles Díaz Toribio, ha puesto el foco en los retos relacionados con la implantación práctica de las políticas de Cumplimiento Normativo, tales como la complejidad de aplicar criterios homogéneos de cumplimiento a toda la cadena de valor.