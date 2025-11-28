El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, visita la planta de Merck en Tres Cantos (Madrid)

El presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, visita la planta biotecnológica de Merck en Tres Cantos. - MERCK

MADRID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, y la primera dama, Elke Büdenbender, han visitado este viernes la planta biotecnológica de Merck en Tres Cantos (Madrid), en el marco de la visita de Estado que el mandatario ha realizado esta semana a España.

Durante su recorrido, han estado acompañados por la presidenta del Comité Ejecutivo y CEO de Merck, Belén Garijo, el presidente de Merck en España, Manuel Zafra, y la directora de la planta, Valentina Pastanella. Han podido conocer aspectos clave de los procesos de producción, los altos estándares de seguridad y calidad, y la significativa contribución que se realiza al desarrollo de la biotecnología desde esta instalación, una de las 12 plantas biotecnológicas que el sector farmacéutico tiene en nuestro país.

En concreto, han presenciado en primera persona el trabajo que se realiza en el área de producción donde se obtiene la hormona de crecimiento, gracias a la cual se tratan alrededor de 80.000 pacientes con trastornos de talla baja en todo el mundo, especialmente niños y adolescentes. Además, en esta planta se produce también la hormona para tratamientos de fertilidad, que ha contribuido al nacimiento de más de 6 millones de bebés a nivel mundial desde que la compañía comenzó su actividad en esta área en 1906.

Han formado parte de la delegación la embajadora de la República Federal de Alemania en España, Maria Margarete Gosse; el alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno García; la Secretaria de Estado y jefa de la Presidencia Federal de la República Federal de Alemania, Dörte Dinger; y la miembro del parlamento alemán, Julia Schneider Wilhelm, entre otras personalidades.

En palabras de Belén Garijo, "ha sido un honor recibir al presidente Federal en nuestra planta biotecnológica de Madrid. España desempeña un rol estratégico para el Grupo en Europa y esta visita reconoce el talento, la capacidad de innovación y la contribución decisiva de nuestro equipo en el país. Seguiremos trabajando para impulsar la biotecnología que dará forma al futuro de la salud".

En los últimos cinco años, Merck ha invertido más de 60 millones de euros en la modernización y ampliación de sus sites en España, incluyendo una reciente inversión de 5 millones en Tres Cantos, destinada a ampliar las instalaciones de producción de la hormona de crecimiento.

La presencia industrial de Merck en España se complementa con su sede de Mollet del Vallès (Barcelona), compuesta por una planta farmacéutica y química, desde la que exporta a alrededor de 70 países.