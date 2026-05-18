Archivo - PiLeJe señala que "casi el 80% de la población española tiene un aporte insuficiente de magnesio" - SOLUNA - Archivo

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La responsable de Comunicación Científica de la compañía productora de complementos alimenticios PiLeJe, Pilar Casanovas Aguilar, ha puesto de relieve que "casi el 80 por ciento de la población española tiene un aporte insuficiente de magnesio", pese a tener es "un papel fundamental en el organismo".

"El magnesio interviene en más de 600 reacciones biológicas, siendo esencial para el sistema nervioso, la función muscular y la producción de energía", ha destacado en el contexto actual de "cansancio constante" y de "estrés" y "falta de rendimiento", aspectos que "se han convertido en síntomas habituales del estilo de vida".

A juicio de PiLeJe, estas "sensaciones" podrían tener "un origen más profundo, el déficit de un mineral esencial: el magnesio". Además, "todo estrés, ya sea agudo o crónico, intenso o moderado, comporta pérdida de magnesio del organismo", ha incidido Casanovas Aguilar, y es que "el estrés reduce los niveles de magnesio y su déficit aumenta la vulnerabilidad al estrés y al cansancio".

Ante ello, y "la alimentación desequilibrada, la actividad física intensa o determinados tratamientos como los inhibidores de la bomba de protones (IBP), como omeprazol, o los diuréticos", ya que estos "pueden requerir de mayores aportes de magnesio o favorecer su pérdida", ha presentado esta entidad "una nueva propuesta en complementación que responde a las necesidades actuales desde un enfoque de complemento alimenticio, 'Formag Forte' (PVPr 18,9 euros)".

En este contexto, y debido a que "existen, además, etapas de la vida en las que las necesidades aumentan, como el embarazo o la menopausia, así como situaciones en las que el cuerpo da señales más evidentes, como la aparición de calambres, contracturas musculares o problemas de sueño", Casanovas Aguilar ha señalado que, para garantizar la "eficacia" del magnesio, "es fundamental tener en cuenta tres criterios clave".

'FORMAG FORTE' CUENTA CON TRES FORMAS DE MAGNESIO ALTAMENTE BIODISPONIBLES

Así, ha puesto en valor "su contenido en magnesio elemental, una buena absorción demostrada en estudios y una adecuada tolerancia digestiva". "Bajo este enfoque, 'Formag Forte' se presenta como una solución diseñada para el estilo de vida actual", ha afirmado PiLeJe, que ha añadido que "su fórmula combina tres formas de magnesio altamente biodisponibles, 'Hypro-ri Mag', citrato y citrato malato, junto a cofactores como vitamina B6, vitamina B12 y taurina, que favorecen su absorción y retención en el organismo".

PiLeJe ha anunciado que ha desarrollado "el ingrediente 'Hypro-ri Mag', un complejo orgánico en el que el óxido de magnesio se asocia con un hidrolizado de proteínas de arroz". "Obtenida mediante un proceso específico fruto del saber hacer industrial de PiLeJe, la forma 'Hypro-ri Mag' permite una mejor asimilación del magnesio por el organismo y una mejor retención en comparación con otras sales de magnesio", ha explicado.

"No obstante, 'Formag Forte' no solo aporta magnesio con una alta biodisponibilidad, sino que, gracias a su formulación, también contribuye al equilibrio ácido-base del organismo'", ha proseguido, tras lo que ha expuesto que "su índice PRAL de -15 refleja un efecto alcalinizante, ayudando a contrarrestar la carga ácida derivada de hábitos de vida actuales como las dietas desequilibradas, el exceso de alimentos ultraprocesados o la práctica deportiva intensa".

Por último, esta compañía, que ha señalado que este producto cuenta "con una formulación pensada para contribuir a reducir la fatiga, apoyar la función muscular y ayudar a gestionar el estrés cotidiano", ha indicado que el mismo "se integra fácilmente en la rutina diaria como un aliado del bienestar".