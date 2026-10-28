Pierre Fabre y el Grupo de Tratamiento de Tumores Digestivos se alían para impulsar investigación y formación

El director general de Pierre Fabre España, Stéphan Bergonzi, junto al presidente del Grupo de Tratamiento de los Tumores Digestivos, Fernando Rivera. - PIERRE FABRE Y TTD

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Laboratoires Pierre Fabre y el Grupo de Tratamiento de los Tumores Digestivos (TTD) han firmado una alianza estratégica para impulsar conjuntamente la investigación y la formación en el abordaje de los tumores digestivos.

Según han detallado, el acuerdo contempla distintas acciones dirigidas a los profesionales sanitarios, como sesiones formativas, entre las que destaca un 'webinar' sobre las nuevas estrategias en el manejo integral del paciente con cáncer colorrectal, actividades científicas y un simposio durante el congreso del TTD, que se celebrará del 2 al 4 de diciembre en Barcelona.

El convenio también incluye la jornada celebrada recientemente, bajo el lema 'Un antes y un después en la medicina de precisión. Unidos para defender el nuevo estándar', donde se evidenció la importancia de la medicina de precisión y del diagnóstico molecular en cáncer colorrectal, así como la necesidad de garantizar la equidad de acceso de los pacientes a los avances terapéuticos.

El director general de Pierre Fabre España, Stéphan Bergonzi, ha destacado la "enorme satisfacción" que supone para la compañía colaborar con el TTD para avanzar en la identificación de nuevas vías que permitan mejorar el abordaje del cáncer colorrectal. "Estamos convencidos de que esta alianza tendrá una repercusión directa y positiva en la vida de las personas que conviven con esta enfermedad", ha afirmado.

En la misma línea, el presidente del TTD, Fernando Rivera, ha apuntado que la alianza "permitirá seguir impulsando la investigación y la formación sobre esta difícil enfermedad", con el objetivo de "ayudar de la mejor manera posible" a los pacientes.