Pierre Fabre y GEPAC ofrecen talleres mensuales de maquillaje y cuidado dermatológico a personas con cáncer

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Laboratorios Pierre Fabre y el Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC) han puesto en marcha talleres mensuales de cuidado y maquillaje dermatológico corrector dirigidos a personas con cáncer, que tendrán lugar el último miércoles de cada mes en las instalaciones de GEPAC.

Según han explicado ambas entidades, que ya han celebrado el primer taller, estas formaciones buscan ofrecer recursos y cuidados personalizados que fortalezcan la autoestima de los participantes y les ayuden a conservar su identidad después de los tratamientos oncológicos, que pueden impactar en la piel y, con ello, influir negativamente en la vida personal y profesional.

Los talleres 'Cuida tu piel: maquíllate con confianza' están dirigidos y coordinados por la presidenta de GEPAC, Begoña Barragán, y la directora de Formación de Pierre Fabre, Isabel Carbonell, y abordarán temas diversos como el tipo de cuidados a utilizar, las texturas más indicadas o el maquillaje de cejas.

"Como paciente, sé lo que supone atravesar un tratamiento oncológico y convivir con sus secuelas. Algunas de ellas, como las que afectan a la piel, pueden parecer menores desde fuera, pero tienen un impacto enorme en cómo te ves y cómo te sientes", ha destacado Begoña Barragán, que ha puesto en valor estos talleres.

La farmacéutica y formadora de Pierre Fabre en la primera sesión, Pilar Sánchez, ha insistido en que la dermocosmética y el maquillaje apto para la piel afectada durante el tratamiento oncológico pueden ayudar a mejorar su estado y camuflar las posibles imperfecciones, lo que repercutirá en una mejor calidad de vida para los pacientes.

Por su parte, la 'patient centricity manager' de Pierre Fabre, Marta Marsal, ha destacado la importancia del uso diario de protector solar para todas las personas y, especialmente, para aquellas que han tenido cáncer, ya que su piel suele ser más sensible.

MOVIMIENTO SKIN&CANCER

Los laboratorios Pierre Fabre han estrenado este año la iniciativa 'Skin&Cancer', que busca mejorar la prevención, tratamiento y atención de las necesidades dermatológicas que requieren los pacientes con cáncer.

En ella, colabora un grupo multidisciplinar de profesionales sanitarios formado por oncólogos, farmacéuticos, dermatólogos, psico-oncólogos y enfermeros, así como representantes de asociaciones de pacientes.

De esta forma, a través del movimiento 'Skin&Cancer', que ya cuenta con su propia página web, se pretende, además de tratar, prevenir el desarrollo de las toxicidades cutáneas que provocan las terapias oncológicas, informando a los pacientes sobre la importancia que tiene el cuidado de la piel antes, durante y después del tratamiento.