PharmaMar trabaja con Sanidad para la aprobación y financiación de 'Zepzelca'

Archivo - Imagen de recurso de las instalaciones de PharmaMar. - PHARMAMAR - Archivo

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director general de la Unidad de Negocio de Oncología de PharmaMar, Luis Mora, ha señalado que la compañía está ya trabajando con el Ministerio de Sanidad para la aprobación y la posibilidad de que entre en el proceso de reembolso y financiación de 'Zepzelca' contra el cáncer de pulmón microcítico.

Durante su intervención en el VII Observatorio de la Sanidad que organizan EL ESPAÑOL e Invertia, ha destacado el potencial de lurbinectedina, un tratamiento que la compañía comercializa como 'Zepzelca', y que está enfocado al cáncer de pulmón microcítico.

Pese a estar aprobado en EEUU, ha ironizando sobre que "estamos en un proceso de acceso al mercado en la UE, que ya se sabe lo ágiles que son". (Consultar intervención completa). En concreto, 'Zepzelca' reduce el 46% del riesgo de muerte o progresión en mantenimiento en cáncer de pulmón microcítico o un 27% del riesgo de fallecimiento gracias a la supervivencia global que ha demostrado.