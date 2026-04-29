PharmaMar sale de pérdidas y obtiene un beneficio neto de 1,5 millones en el primer trimestre de 2026

Archivo - Entrada a la sede de PharmaMar - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo PharmaMar ha obtenido un beneficio neto de 1,5 millones de euros en el primer trimestre de 2026, frente a las pérdidas de 3,9 millones que registró al cierre del mismo periodo del 2025, según ha informado este martes la compañía.

La empresa biofarmacéutica también ha mejorado sus ingresos totales en los tres primeros meses del año actual, en un 10% frente al primer trimestre del año anterior, hasta alcanzar los 42,9 millones.

Los ingresos recurrentes -resultantes de sumar las ventas netas y los royalties recibidos de sus socios- han aumentado un 7% interanual, hasta los 40,5 millones, mientras que los ingresos no recurrentes procedentes de acuerdos de licencia se han disparado un 137%, hasta los 2,4 millones.

Además, el Ebitda también ha cambiado el signo negativo (-1,1 millones) del primer trimestre de 2025 por el positivo (2,7 millones) en el mismo periodo de 2026.

A 31 de marzo de este año, el saldo de caja y equivalentes del Grupo PharmaMar se ha visto incrementado en un 0,7%, hasta situarse en los 168,5 millones, mientras que la deuda financiera total se ha reducido hasta los 44,7 millones (1,9 millones menos) y la posición de caja neta ha cerrado en los 123,8 millones.

En un comunicado, la biofarmacéutica señala un incremento del 2,5% de sus ventas netas, hasta los 23,7 millones, "impulsado por los ingresos de Zepzelca (lurbinectedina) en Europa", y destaca en concreto el aumento del 44,4% de los ingresos por el uso compasivo, principalmente en Francia, hasta los 11,5 millones.

Asimismo, en el periodo analizado los ingresos por royalties de oncología han crecido un 14%, hasta los 16,8 millones, procedentes sobre todo de los royalties recibidos por las ventas de lurbinectedina de su socio Jazz Pharmaceuticals, cuya estimación se eleva a 13,3 millones.

Finalmente, la inversión en I+D ha caído un 1,88%, hasta los 20,9 millones, de los que la gran mayoría pertenecen a la división de oncología: 20,2 millones, un incremento del 2,02% frente a un año antes, debido principalmente a la inversión en el ensayo de fase III SaLuDo con lurbinectedina en combinación con doxorrubicina para el tratamiento de leiomiosarcoma en primera línea, cuyo reclutamiento se espera que termine a lo largo del segundo trimestre de 2026.