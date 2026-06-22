Empresas.- PharmaMar recluta al primer paciente para su ensayo que evalúa PM54 junto a pembrolizumab en tumores sólidos

Archivo - Imagen de recurso de las instalaciones de PharmaMar. - PHARMAMAR - Archivo

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La compañía PharmaMar ha anunciado este lunes el reclutamiento del primer paciente en su ensayo clínico de fase 1/2 que evalúa PM54 en combinación con pembrolizumab para el tratamiento de tumores sólidos en estadio avanzado.

El estudio, cuya solicitud de IND fue autorizada por la Agencia Estadounidense del Medicamento (FDA, por sus siglas en inglés) en diciembre de 2025, está diseñado para evaluar la seguridad, la tolerabilidad y la eficacia preliminar de esta terapia combinada en pacientes con neoplasias avanzadas previamente tratadas.

Los objetivos primarios del estudio incluyen la evaluación de la seguridad y la tolerabilidad de PM54 en combinación con pembrolizumab, así como la determinación de la dosis recomendada, junto con la valoración de la actividad antitumoral en términos de tasa de beneficio clínico (Clinical Benefit Rate, CBR) y tasa de respuesta objetiva (Objective Response Rate, ORR) según la evaluación del investigador.

El estudio incluye pacientes con tumores asociados a importantes necesidades médicas no cubiertas, entre ellos melanoma en estadio avanzado, cáncer de endometrio, tumores neuroendocrinos extrapulmonares y mesotelioma.

Por último, la compañía destaca que la combinación de PM54 con pembrolizumab está destinada a potenciar las respuestas inmunitarias antitumorales y a ofrecer una potencial nueva opción terapéutica para pacientes con tumores sólidos en estadio avanzado.