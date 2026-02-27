Empresas.- PharmaMar multiplica por casi tres su beneficio neto en 2025, hasta los 75 millones de euros

Archivo - Entrada a la sede de PharmaMar - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

PharmaMar obtuvo un beneficio neto de 75 millones de euros en 2025, cifra que casi multiplica por tres la de 2024 (+187%), según ha informado este viernes el grupo farmacéutico.

Los ingresos totales de PharmaMar alcanzaron los 221,4 millones de euros, un 27% más que en 2024, con avances en sus tres fuentes de ingresos: ventas (+20%), royalties (+4%) e ingresos de licencias (67%).

Los ingresos recurrentes, resultantes de sumar las ventas netas más los royalties recibidos, aumentaron un 12% respecto del ejercicio anterior, hasta los 143,5 millones de euros, mientras que los ingresos no recurrentes se incrementaron un 66%, hasta los 77,9 millones de euros.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) de la farmacéutica ascendió a 68,1 millones de euros en 2025, más de cinco veces más que el registrado en 2024.

El grupo cerró el ejercicio 2025 con una posición de caja y equivalentes de 167,8 millones de euros y una deuda financiera de 46,6 millones de euros.