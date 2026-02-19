PharmaMar y Globant desarrollan un sistema de IA para acelerar la investigación oncológica

Archivo - Imagen de recurso de la representación de IA aplicada en sanidad. - PCESS609/ ISTOCK - Archivo

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las compañías Globant y PharmaMar han anunciado este jueves una nueva colaboración diseñada para acelerar el descubrimiento de medicamentos contra el cáncer mediante 'Globant Enterprise AI', un sistema de inteligencia artificial multiagente.

Las entidades han creado 'Globant Enterprise AI', que ofrece más del 90 por ciento de precisión en la recuperación de datos complejos y reduce el tiempo necesario para obtener información clave hasta en 15 veces, ayudando a los científicos a seleccionar candidatos a fármacos con alto potencial para su desarrollo clínico en una fracción del tiempo que se requería anteriormente.

Según informan, la nueva plataforma es capaz de analizar grandes volúmenes de fuentes de datos científicos, regulatorios y clínicos para apoyar la toma de decisiones en todo el ecosistema de I+D de PharmaMar y permitir flujos de trabajo continuos y de autoaprendizaje.

De este modo, más de 20 agentes digitales especializados trabajan en las áreas preclínica, clínica, regulatoria, comercial y estratégica, uniendo la creatividad humana y la precisión de las máquinas en la lucha contra el cáncer. Cada agente colabora dentro de la arquitectura segura de GEAI para procesar documentos, simular escenarios y clasificar los activos farmacéuticos más prometedores.

Asimismo, este sistema inteligente integra información de bases de datos internas, publicaciones científicas y fuentes regulatorias globales como la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) y la Agencia del Medicamento Europea (EMA, por sus siglas en inglés), lo que permite a los equipos de PharmaMar identificar combinaciones de tratamiento prometedoras y tomar decisiones más informadas y rápidas.

"El descubrimiento de fármacos siempre ha sido una carrera contrarreloj, y en oncología ese tiempo puede significarlo todo. Al integrar las tecnologías de IA de Globant, podemos procesar datos de miles de documentos en segundos, simular escenarios y centrar nuestros esfuerzos de investigación allí donde tienen el mayor potencial para marcar una diferencia para los pacientes", ha señalado el chief medical officer de PharmaMar, Javier Jiménez.

PharmaMar resalta que, más allá de la velocidad y la eficiencia, la colaboración refuerza su capacidad para reutilizar el conocimiento institucional y fomenta una nueva cultura de innovación digital en sus equipos. En la próxima fase del proyecto, PharmaMar prevé ampliar estas capacidades para permitir la generación de hipótesis, verificaciones de cumplimiento normativo en tiempo real y la creación automatizada de contenidos para informes científicos.

"La visión de PharmaMar demuestra lo que es posible cuando la inteligencia humana y los sistemas de IA trabajan codo con codo. Al aprovechar la IA agéntica, estamos construyendo un nuevo modelo para el descubrimiento de fármacos; uno que aporta precisión y escalabilidad a un campo que impacta directamente en millones de vidas", ha finalizado el CEO del Healthcare and Life Sciences AI Studio de Globant, Ariel Capone.