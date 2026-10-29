PharmaMar gana 8,7 millones hasta septiembre, un 43,1% menos, pero incrementa sus ingresos un 12%

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MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo PharmaMar ha obtenido un beneficio neto de 8,7 millones de euros durante los primeros nueve meses de 2026, lo que supone una caída del 43,1% respecto a los 15,3 millones registrados en el mismo periodo del año pasado, en el que se contabilizaron 37,7 millones correspondientes a ingresos no recurrentes y subvenciones, según informa este jueves.

No obstante, los ingresos totales han crecido un 12%, hasta los 146,9 millones, mientras que los ingresos recurrentes --resultantes de sumar las ventas netas más los 'royalties' recibidos de sus socios-- han subido un 30%, alcanzando los 137,4 millones, impulsados por las ventas comerciales de Zepzelca (lurbinectedina) en Europa y los 'royalties' recibidos por las ventas en Estados Unidos.

En cuanto a los no recurrentes, han bajado a 9,5 millones a 30 de septiembre de 2026 desde los 25,3 millones registrados un año antes, lo que la empresa atribuye a que los ingresos no recurrentes entonces recogían la parte proporcional del pago de un 'upfront' por importe de 21 millones recibidos de Merck por la licencia de lurbinectedina en Japón.

Además, las ventas netas aumentaron un 20,4%, hasta los 75,1 millones, empujadas por las ventas comerciales de Zepzelca en Europa tras el lanzamiento en Alemania y Austria en julio, que se suman a las ventas de Suiza donde ya se comercializaba desde el año anterior (en Suiza se registran ventas comerciales desde 2023), explica en un comunicado.

En conjunto, las ventas en estos mercados ascendieron a 14,9 millones, lo que representa un crecimiento del 54,7% respecto al mismo período del año anterior, mientras que las ventas de materia prima registraron un alza del 29,6% hasta los 24,6 millones, gracias al "buen comportamiento" de la venta de materia prima de lurbinectedina, que alcanzó los 11,2 tras aumentar un 60,8% respecto al mismo período del año pasado.

Al término de septiembre, los ingresos por 'royalties' de oncología crecieron un 44,4% interanual hasta alcanzar los 62,4 millones, de los que 51,3 millones corresponden a las ventas de Zepzelca en EEUU, que representan una subida del 56% respecto del mismo período del ejercicio anterior. A esto se suman los procedentes de las ventas de trabectedina de sus socios en EEUU y Japón, por un total de 11,1 millones.

Por otra parte, el Ebitda de PharmaMar alcanzó los 13,3 millones, lo que implica una caída del 42,4% que el grupo explica tanto por el ingreso derivado del acuerdo de licencia de lurbinectedina para Japón como por la contabilización de 16,7 millones correspondientes a parte de la subvención concedida a Sylentis en el marco del programa europeo Ipcei, ambos registrados en 2025.

Asimismo, el saldo de caja y equivalentes e inversiones financieras se incrementó en 9,1 millones hasta situarse en los 176,9 millones, mientras que la deuda financiera total aumentó en 20,6 millones tras la suscripción en julio de un nuevo contrato de préstamo de 25 millones, con lo que la posición de caja neta al cierre del período se sitúa en 109,8 millones de euros.

Finalmente, la inversión en I+D durante los primeros nueve meses del año asciende a 72,1 millones, frente a los 69,6 millones registrados un año antes. De ese total, la mayor parte pertenece al segmento de oncología, que alcanzó los 68,6 millones (frente a los 66 millones de septiembre de 2025).

ELENA CALLEJA, NUEVA DIRECTORA FINANCIERA

De otro lado, Elena Calleja Crespo ha sido nombrada este jueves como nueva directora financiera del Grupo Pharma Mar, un cargo que asumirá desde el 1 de enero de 2027, según informa la empresa en otra comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

De esta forma, sustituirá a María Luisa de Francia Caballero, que ha decidido jubilarse con efectos de 31 de diciembre de 2026 y a la que la sociedad expresa su "reconocimiento y agradecimiento" por su "ejemplar" trayectoria profesional, su "dedicación y compromiso" durante sus 39 años de vinculación al grupo y su "valiosa contribución al desarrollo, crecimiento y fortalecimiento" del mismo, al tiempo que le desea "el mayor éxito" en el desempeño de sus nuevas responsabilidades.

Elena Calleja Crespo es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid, con especialidad en Economía Monetaria y Sector Público, y cuenta con un máster en Asesoría Fiscal de Empresas por Icade.

Dentro de su trayectoria profesional, en Pharma Mar ha desempeñado diversas responsabilidades en el área económico-financiera, ocupando durante los últimos 18 años el cargo de directora financiera de la Unidad de Negocio de Oncología, apunta la firma.