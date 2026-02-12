Empresas.- Pep Vives Roura, nuevo director médico del Área de Teleradiología de Atrys

Pep Vives Roura, nuevo director médico del Área de Teleradiología de Atrys - ATRYS

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Atrys ha nombrado al doctor Pep Vives Roura como nuevo director médico de su Área de Teleradiología, incorporación con la que esta compañía médica ha afirmado que continuará su posicionamiento como referente en el diagnóstico por imagen a distancia, consolidando su liderazgo en habla hispana, con más de 8,4 millones de diagnósticos online al año.

"Es un honor incorporarme a un proyecto como Atrys, que apuesta por la excelencia médica y la innovación tecnológica para mejorar la atención al paciente", ha manifestado Vives Roura, que ha señalado, también, que la teleradiología "ofrece una herramienta esencial para dar respuesta a los retos del sistema sanitario, garantizando equidad y mayor agilidad en el acceso al diagnóstico, independientemente de la ubicación geográfica del paciente".

Así, esta entidad ha destacado que el citado especialista, que cuenta con una trayectoria de más de 25 años como médico radiólogo, tanto en el ámbito asistencial como en la gestión y dirección de servicios de Radiología, asume la Dirección Médica de este servicio estratégico, reforzando el liderazgo clínico y la calidad asistencial.

DEPARTAMENTO ESTRATÉGICO

"La teleradiología es una de las áreas estratégicas de crecimiento de Atrys y un pilar clave para ofrecer un diagnóstico ágil, preciso y accesible", ha completado su CEO, Marian Isach, que ha añadido que el objetivo es "mantener los más altos estándares de calidad" y acompañar la "expansión internacional" de la compañía.

En este contexto, desde la empresa destacan que presta servicios de teleradiología a una amplia red de hospitales públicos y privados, tanto en España como en Latinoamérica, actividad que representa una de las principales líneas de negocio, integrada dentro del área de Diagnóstico. A cierre del tercer trimestre de 2025, registró unos ingresos de 51,5 millones de euros, con un crecimiento del 5,9 por ciento respecto al mismo periodo del año precedente.

Ahora, con el fichaje de Vives Roura, este liderará funciones clave, como la emisión de segundas opiniones radiológicas en casos complejos, el asesoramiento clínico a centros clientes, la supervisión médica del Servicio de Teleradiología y la coordinación del equipo médico. Además, participará en la definición y actualización de protocolos clínicos, auditorías internas y programas de calidad y seguridad del paciente, así como en la evaluación y validación de nuevos profesionales.