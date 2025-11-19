Pablo Álvarez, nuevo director general de Moderna en España

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Moderna ha anunciado el nombramiento de Pablo Álvarez como director general en España, para la estrategia de la compañía en España, con el objetivo de fortalecer la colaboración con el sistema sanitario y aportar nuevas medicinas basadas en ARNm, principalmente aquellas frente a la COVID-19, el virus respiratorio sincitial (VRS) y posibles combinaciones.

"Es un orgullo unirme a Moderna, una compañía que está transformando el futuro de la salud con medicinas innovadoras a través de su plataforma de ARNm", ha subrayado Pablo Álvarez, quien lleva más de 25 años en la industria biofarmacéutica y 15 años de experiencia internacional.

"España cuenta con talento, espíritu colaborativo y activos diferenciales en investigación y producción, en los que nos apoyaremos para generar un impacto real y sostenible en la salud de todos", ha añadido.

La compañía ha agradecido la labor de Vanesa Miguélez León, directora de Garantía de Calidad, y de Juan Manuel Montoro, director Customer Engagement Lead, quienes durante el periodo de transición han asumido las funciones de liderazgo de Moderna en España.

UNA TRAYECTORIA INTERNACIONAL

Farmacéutico de formación, Álvarez es doctor en Microbiología con premio extraordinario y ha realizado estudios posdoctorales en el Massachusetts Institute of Technology (MIT). A lo largo de su trayectoria ha ocupado posiciones de alta dirección en Europa, Estados Unidos, Latinoamérica y China en compañías como GlaxoSmithKline (GSK), Bristol Myers Squibb (BMS), AstraZeneca y Almirall.

Desde su nueva posición, Pablo Álvarez aportará a Moderna una combinación de pensamiento estratégico, rigor analítico y un estilo de liderazgo orientado a la transformación, el cambio cultural y la ejecución.

Con este nombramiento, la compañía reafirma su compromiso y apuesta por España como país clave para su desarrollo en la Unión Europea, apoyada en Moderna Madrid Hub, donde está integrado MadridLab como el Centro Internacional de Excelencia Analítica que da servicio más de 60 países.