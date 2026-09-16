Empresas.- Osimertinib muestra supervivencia a ocho años en cáncer de pulmón con mutación EGFR en estadio temprano

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

AstraZeneca ha mostrado resultados exploratorios actualizados del ensayo Fase III ADAURA que muestran que 'Tagrisso' (osimertinib) tiene un beneficio clínicamente significativo en supervivencia global (SG) a los ocho años en comparación con placebo en el tratamiento adyuvante en pacientes con cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) con receptor del factor de crecimiento epidérmico mutado (EGFRm) en estadio temprano (IB, II y IIIA) tras una resección tumoral completa con intención curativa.

Estos resultados se presentaron durante el Simposio Presidencial de la Conferencia Mundial sobre el Cáncer de Pulmón 2026, organizado por la Asociación Internacional para el Estudio del Cáncer de Pulmón (IASLC) en Seúl, República de Corea; estos datos también se publicaron simultáneamente en el 'Journal of Thoracic Oncology'.

A los ocho años de seguimiento, los resultados mostraron que el tratamiento mostró un beneficio en SG, reduciendo el riesgo de muerte en comparación con placebo en un 47% en la población primaria (Estadios II-IIIA).

En la población global del ensayo (Estadios IB-IIIA), el fármaco redujo el riesgo de muerte en comparación con el placebo en un 48%. Se estima que el 74% de los pacientes tratados con el medicamento estaban vivos a los ocho años frente al 58% de los tratados con placebo en la población primaria. En la población global del ensayo, se estimó que el 79% de los pacientes tratados con el fármaco estaban vivos a los ocho años frente al 64% de los tratados con placebo. En coherencia con el análisis final planeado, se observó el beneficio de SG con este tratamiento frente al placebo en todos los subgrupos predefinidos.

"Estos hallazgos de ADAURA muestran que los pacientes podrían experimentar un beneficio significativo y a largo plazo tras la intervención temprana con el fármaco adyuvante, con una mejora de 16 puntos porcentuales en supervivencia global a los ocho años frente a placebo. Teniendo en cuenta la elevada proporción de pacientes que pasó a recibir osimertinib tras la recurrencia de la enfermedad mostró la importancia de priorizar las pruebas de EGFR en el diagnóstico para que el mayor número posible de pacientes pueda beneficiarse de esta terapia", afirma Roy S. Herbst, director del Dartmouth Cancer Center e investigador principal del ensayo de Fase III ADAURA.

Por su parte, Susan Galbraith, vicepresidenta ejecutiva de Investigación y Desarrollo de Hematología Oncológica de AstraZeneca, destaca el ensayo ADAURA en cáncer de pulmón con mutación EGFR en estadios tempranos, con casi el 80% de los pacientes tratados con esta terapia adyuvante vivos a los ocho años. "Estos resultados muestran la importancia del tratamiento precoz", afirma.

Además, el director de Oncología de AstraZeneca en España, Ignacio Lombardero, afirma que estos datos "ponen de relieve la importancia de diagnosticar el cáncer de pulmón lo antes posible: cuando la enfermedad se identifica en fases tempranas, se abre la posibilidad de ofrecer tratamientos".

Por ello, añade, "debemos seguir impulsando la detección precoz y la incorporación de estrategias de cribado de cáncer de pulmón basadas en la evidencia. En AstraZeneca seguiremos promoviendo la investigación y la innovación para avanzar hacia nuestro objetivo de eliminar el cáncer como causa de Muerte".