Osimertinib más savolitinib reduce el riesgo de progresión de la enfermedad o muerte en cáncer de pulmón

Archivo - Resonancia magnética de los pulmones. - DA-KUK/ISTOCK - Archivo

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La compañía farmacéutica AstraZeneca ha informado que nuevos datos mostraron que 'Tagrisso' (osimertinib), en combinación con savolitinib, mejoró de forma estadísticamente significativa y clínicamente relevante la supervivencia libre de progresión (SLP) y la supervivencia global (SG) frente a la quimioterapia con dos fármacos basada en platino en cáncer de pulmón con mutación de EGFR y resistencia mediada por MET tras progresión al tratamiento previo.

El ensayo global de fase III SAFFRON incluyó pacientes con cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) con mutación del receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR) y tumores con altos niveles de sobreexpresión o amplificación de MET, cuya enfermedad había progresado tras el tratamiento previo con el inhibidor de EGFR.

Los resultados se presentaron en el Simposio Presidencial del Congreso de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO) 2026, celebrado en Madrid (comunicación LBA6); y se publicaron simultáneamente en 'The New England Journal of Medicine'.

La combinación redujo un 45 por ciento el riesgo de progresión de la enfermedad o muerte frente a la quimioterapia. La mediana de SLP, evaluada mediante revisión central independiente y ciega (BICR), fue de 7,6 meses frente a 5,4 meses. La tasa estimada de pacientes sin progresión a los 12 meses fue del 36 por ciento frente al 10 por ciento, respectivamente. El beneficio en SLP fue consistente en los subgrupos preespecificados, incluidos los pacientes cuyos tumores presentaban sobreexpresión o amplificación de MET.

En la variable secundaria clave de SG, la combinación redujo un 32 por ciento el riesgo de muerte frente a la quimioterapia. La mediana de SG fue 4,9 meses superior con la combinación: 17,8 meses frente a 12,9 meses. La tasa estimada de supervivencia a los 12 meses fue del 70 por ciento con la combinación frente al 53 por ciento con quimioterapia.

"Estos resultados apuntan al potencial de una nueva opción de tratamiento para pacientes con cáncer de pulmón no microcítico con mutación de EGFR y altos niveles de resistencia mediada por MET tras el tratamiento previo", señala el profesor Shun Lu, director del Centro de Cáncer de Pulmón de Shanghái, del Hospital de Tórax de Shanghái, vinculado a la Facultad de Medicina de la Universidad Jiao Tong de Shanghái, e investigador principal del ensayo.

"Actualmente no existen opciones terapéuticas orales dirigidas por biomarcadores específicamente autorizadas para abordar este mecanismo frecuente de progresión en este contexto. La combinación prolongó significativamente la mediana de supervivencia global en casi cinco meses frente a la quimioterapia, estableciendo una nueva referencia clínica y mostrando la importancia de evaluar MET para orientar la atención a los pacientes", añade.

Por su parte, la vicepresidenta ejecutiva de Investigación y Desarrollo en Oncología y Hematología de AstraZeneca, Susan Galbraith, señala que estos datos muestran que la combinación investigada aborda la resistencia mediada por MET mientras mantiene la inhibición de EGFR, aprovechando el perfil de seguridad y la actividad en el sistema nervioso central previamente descritos para el tratamiento de base.

"Podría constituir una opción terapéutica completamente oral y dirigida por biomarcadores en este contexto. Los resultados muestran el valor de adaptar los tratamientos a los mecanismos biológicos que impulsan la enfermedad en cada fase", afirma.