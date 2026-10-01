Nuevos resultados de semaglutida (Novo) confirman la reducción de la grasa hepática a niveles normales

Archivo - Ozempic, semaglutida, - CAROLINA RUDAH/ ISTOCK - Archivo

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Casi 9 de cada 10 adultos con obesidad y exceso de grasa hepática (esteatosis) ha conseguido reducir la grasa hepática a niveles normales con semaglutida a dosis de 7,2 y 2,4 mg, según un análisis 'post hoc' de los datos de una subpoblación del ensayo STEP UP, presentado por Novo en el marco de la reunión anual que celebra la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes (EASD, por sus siglas en inglés) este año en Milán (Italia).

Los resultados de la investigación muestran que la media de grasa hepática de los participantes disminuyó del 8,8% al 3,1% en la semana 72. Además, el análisis muestra que 26 participantes iniciaron el ensayo con grasa hepática por encima del 5%, y el 88,5% de ellos (23 participantes) alcanzaron cifras por debajo del 5% en la semana 72, valores normales de grasa hepática1.

Para realizar esta investigación se agrupó a 1.919 adultos participantes en los ensayos STEP UP y STEP UP T2D, de los cuales 1.312 recibieron esta molécula a dosis 7,2 mg, 304 recibieron la molécula a dosis 2,4 mg y 303 recibieron placebo. Al inicio, más del 94% de los participantes en todos los grupos fueron clasificados como de alto riesgo para hígado graso por el Índice de Hígado Graso (FLI), mientras que menos del 1% cumplía con los criterios para un riesgo avanzado de fibrosis por el índice FIB-4.

Por lo tanto, la población era representativa de personas con obesidad y alto riesgo de padecer esteatohepatitis asociada a disfunción metabólica (MASH), pero con una carga inicial baja de enfermedad hepática avanzada.

"Este análisis indica que el tratamiento es capaz de reducir la grasa hepática y, además, se vincula con una mejor salud general del hígado en adultos con obesidad. Es una cuestión clave, ya que hasta tres de cada cuatro personas con obesidad pueden presentar exceso de grasa hepática", comenta Eric Lawitz, MD, Instituto de Hígado de Texas y Universidad de Salud de Texas San Antonio.

Afirma que, "estos hallazgos sugieren que este fármaco puede ayudar a tratar la enfermedad hepática en una fase temprana, antes de que se convierta en un problema de salud grave que pueda dañar el corazón, el metabolismo, los riñones y la salud del hígado a largo plazo".

"El análisis realizado nos ayuda a mirar más allá de la báscula y entender mejor la calidad de la pérdida de peso observada con el tratamiento", sostiene Filip Knop, vicepresidente senior y director médico de Novo.

"Nuestro ensayo ESSENCE MASH ha demostrado que revierte el daño hepático en personas con Esteatohepatitis Asociada a Disfunción Metabólica (MASH) bajo tratamiento. Y, a su vez, el análisis del ensayo STEP UP refuerza los beneficios del fármaco en la salud hepática de las personas con obesidad", afirma.