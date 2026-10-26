Empresas.-Nuevos datos respaldan 'Taltz' en concomitancia con 'Mounjaro' en enfermedad psoriásica y obesidad o sobrepeso

Archivo - CLOSE UP: Unrecognizable young woman suffering from autoimmune incurable dermatological skin disease called psoriasis. Female gently scratching red, inflamed, scaly rash on elbows. Psoriatic arthritis - HELIVIDEO/ ISTOCK - Archivo

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Eli Lilly and Company ha anunciado los resultados a 52 semanas de dos innovadores ensayos clínicos fase 3b, abiertos, que evalúan el uso concomitante de 'Taltz' (ixekizumab) y 'Mounjaro' (tirzepatida) frente a ixekizumab en monoterapia en adultos con psoriasis en placas de moderada a grave (PsO) o artritis psoriásica (APs) activa, respectivamente, y obesidad o sobrepeso, con al menos una comorbilidad adicional relacionada con el peso.

En el objetivo primario alcanzado en la semana 36 y publicado previamente, el uso concomitante logró mejoras estadísticamente significativas en comparación con la monoterapia en ambos ensayos, TOGETHER-PsO y TOGETHER-PsA.

Las mejorías alcanzadas en cuanto a inflamación sistémica y parámetros metabólicos aumentaron o se mantuvieron, al cabo de un año, con ambos medicamentos, en comparación con la monoterapia, según criterios de valoración exploratorios predefinidos. "Los nuevos datos confirman que estas mejoras se mantuvieron o incluso aumentaron hasta la semana 52, sin que se identificaran nuevas señales de seguridad", señala la compañía.

"Los resultados iniciales de estos ensayos pioneros ya eran extraordinarios, al demostrar que la administración conjunta de ambos tratamientos mejoraba el control de la enfermedad en pacientes con enfermedad psoriásica y obesidad. Ahora, además, es alentador comprobar que esas mejoras no solo se mantienen a un año, sino que incluso son más marcadas en los indicadores de actividad de la enfermedad, inflamación y parámetros metabólicos", ha señalado el doctor Mark Genovese, vicepresidente sénior de Desarrollo en el área de Inmunología de Lilly.

Los datos de estos estudios, pioneros en su clase, contribuyen a avanzar en la comprensión de la salud inmunometabólica. Además, un nuevo análisis preespecificado de biomarcadores del ensayo TOGETHER-PsO muestra cambios en un mayor número de biomarcadores metabólicos y asociados a la enfermedad psoriásica, en comparación con 'Taltz' en monoterapia.

La psoriasis y la artritis psoriásica son enfermedades inmunomediadas que a menudo se asocian con disfunción metabólica, entre ellas la obesidad. Se estima que el 31% de los adultos con psoriasis en España tienen obesidad y el 30% de los pacientes atendidos por artritis psoriásica presentan también esa enfermedad, lo que suele relacionarse con una peor respuesta a los tratamientos.