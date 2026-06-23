Nuevos datos de nerandomilast (Boehringer Ingelheim) sugieren mejoras en supervivencia en fibrosis pulmonar

Archivo - Imagen de recurso de la representación de unos pulmones. - AGENCIA RAIZ - Archivo

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo análisis sobre la supervivencia a largo plazo con el inhibidor oral preferencial de la fosfodiesterasa 4B (PDE4B) de Boehringer Ingelheim, nerandomilast, estima que el tratamiento podría prolongar la supervivencia hasta 5,4 años en adultos con fibrosis pulmonar idiopática (FPI) y hasta 3,3 años en adultos con fibrosis pulmonar progresiva (FPP), en comparación con la ausencia de tratamiento.

Estos hallazgos se basan en datos de los ensayos 'FIBRONEER' de fase III y se han presentado recientemente en los congresos internacionales de la American Thoracic Society (ATS) 2026 y la European Alliance of Associations for Rheumatology (EULAR) 2026.

"En la práctica clínica, creemos que ralentizar el deterioro de la capacidad vital forzada (CVF) es un precursor importante para mejorar la supervivencia de las personas con FPI y FPP. Los datos de los ensayos 'FIBRONEER', junto con el modelo de análisis de supervivencia, nos muestran mejoras verdaderamente significativas y confirman que ralentizar el deterioro de la CVF podría mejorar la esperanza de vida de los pacientes", ha afirmado Toby Maher, profesor de Medicina Clínica en la Keck School of Medicine of USC (Estados Unidos).

En pacientes con FPI, se estima que la dosis de 18 mg en monoterapia podría más que duplicar la mediana de supervivencia, hasta alcanzar los 9,1 años, frente a los 3,7 años estimados sin tratamiento. En aquellos que reciben tratamiento de base con nintedanib, se estima que añadir nerandomilast 18 mg aumentaría la mediana de supervivencia de 4,6 a 6,0 años.

En pacientes con FPP, se predice que con 18 mg en monoterapia se podría prolongar la mediana de supervivencia hasta los 7,2 años, en comparación con los 3,9 años estimados sin tratamiento. Cuando se añade a nintedanib como tratamiento de base, la mediana de supervivencia prevista aumenta de 3,4 a 4,4 años.

"Esta molécula representa un avance significativo. Al ofrecer una opción eficaz y segura que los pacientes pueden tolerar, apoya un abordaje sostenido a largo plazo. Si los pacientes pueden mantenerse en tratamiento durante más tiempo, esto podría traducirse en un beneficio en supervivencia y contribuir a lo que realmente importa: más tiempo valioso con la familia y los seres queridos", ha indicado Lykke Hinsch Gylvin, chief medical officer y head of global medicine de Boehringer Ingelheim.

En 'FIBRONEER-IPF' y 'FIBRONEER-ILD', la molécula investigada alcanzó su objetivo primario, demostrando una ralentización del deterioro de la función pulmonar en comparación con placebo, medida mediante el cambio absoluto en la capacidad vital forzada (CVF) desde el inicio hasta la semana 52 en FPI y FPP, respectivamente.

La compañía matiza que, aunque el objetivo secundario clave no se alcanzó en ninguno de los ensayos 'FIBRONEER', en un análisis agrupado de los ensayos 'FIBRONEER' se observó una reducción nominalmente significativa del 59 por ciento en el riesgo de muerte en los pacientes tratados con 18 mg de nerandomilast en monoterapia, en comparación con placebo.