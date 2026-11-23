Archivo - Imagen de recurso semaglutida. - MUNRO/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Novo ha presentado resultados del ensayo fase 3 'STEP Young' que respaldan la eficacia del tratamiento con semaglutida subcutánea semanal, combinada con una dieta baja en calorías y un aumento de la actividad física, en niños de entre seis y 12 años con obesidad grave.

El ensayo, presentado en la jornada ObesityWeek 2026 y publicado en 'The New England Journal of Medicine', evalúa la seguridad y eficacia de la inyección experimental de semaglutida semanal, con dosis máximas de 1,7 miligramos (mg) o 2,4 mg en función del peso corporal inicial.

En total, participaron en el estudio 167 niños, de los que 112 recibieron semaglutida y 55, placebo. Más del 85 por ciento de los niños presentaban obesidad grave de clase II o III al inicio, lo que corresponde a umbrales de índice de masa corporal (IMC) iguales o superiores a 35 kg/m2 e iguales o superiores a 40 kg/m2, respectivamente.

En aquellos que se adhirieron al tratamiento y no utilizaron otras intervenciones de control de peso, el 40,4 por ciento dejaron de clasificarse como niños con obesidad, 38,4 por ciento independientemente de la adherencia al tratamiento, frente al cero por ciento de los que recibieron placebo, un 2,1 por ciento independientemente de la adherencia al tratamiento.

Se produjeron eventos adversos en el 96 por ciento de los participantes que recibieron semaglutida y en el 93 por ciento de los que recibieron placebo. Los más comunes fueron de tipo gastrointestinal, ocurrieron con mayor frecuencia con semaglutida que con placebo y llevaron a la interrupción del tratamiento en un participante del grupo de semaglutida.

La obesidad infantil está asociada a varias consecuencias adversas para la salud, incluyendo diabetes tipo 2, dislipidemia, hipertensión y apnea obstructiva del sueño, lo que puede afectar en la calidad de vida de los niños.

En este sentido, la directora del Centro de Investigación de la Obesidad de la Universidad de Yale (Estados Unidos), Ania M. Jastreboff, ha destacado que los resultados revelan mejoras en múltiples medidas cardiometabólicas, "lo que sugiere que un tratamiento eficaz para la obesidad infantil grave puede cambiar la trayectoria en la población infantil hacia un estado de salud mejor".

REDUCCIÓN DEL 'FOOD NOISE'

Los resultados de otros dos estudios, 'Octane' y 'Signal', también presentados en la jornada ObesityWeek 2026, desvelan disminuciones significativas en el 'food noise', o ruido alimentario, de adultos con obesidad o sobrepeso tratados con 'Wegovy' oral o inyectable.

En 'Octane', centrado en el uso del fármaco oral, este se asoció con una reducción de aproximadamente el 25 por ciento respecto a la puntuación inicial de ruido alimentario.

En 'Signal', las puntuaciones medias de ruido alimentario disminuyeron durante el primer mes, con un cambio medio ajustado respecto al valor inicial de -0,42 puntos. Las reducciones más altas se observaron durante los tres primeros meses y se mantuvieron hasta el sexto mes, cuando el cambio medio ajustado respecto a la línea inicial fue de -0,72 puntos.

Los participantes informaron de mejoras en ciertos aspectos relacionados con el peso, como la confianza, la vestimenta, el sentido de identidad y la energía. A los tres meses, el 86,4 por ciento señaló al menos una mejoría, como llevar ropa que les sienta mejor (67,5%), alimentación más saludable (51,6%), más actividad física (26,8%), más energía durante el día (26,6%), mejor estado de ánimo (21,7%), menos ganas de beber alcohol (18,8%) y mejor calidad del sueño (18,6%).

"Aunque el ruido alimentario sigue siendo un área emergente de investigación, en Novo estamos trabajando para avanzar en la ciencia de la obesidad y ampliar la comprensión", ha destacado la directora interina de desarrollo clínico, asuntos médicos y regulatorios y vicepresidenta de asuntos médicos en Novo, Michelle Skinner Moore.

El director médico de Novo España, Francisco Pajuelo, ha puesto en valor los resultados de los tres estudios teniendo en cuenta las "ideas erróneas" que aún rodean a esta enfermedad crónica, atribuyéndola a una "falta de voluntad", cuando en realidad está condicionada por factores biológicos, genéticos, sociales y ambientales.

"Además, refuerzan la importancia de seguir investigando en poblaciones históricamente menos estudiadas, como niños y adolescentes, para seguir mejorando su abordaje en todas las etapas de la vida", ha añadido.