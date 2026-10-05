Novo presenta resultados positivos de CagriSema para obesidad o sobrepeso y para diabetes tipo 2

Archivo - Imagen de recurso científicos trabajando en el laboratorio. - ISTOCK - Archivo

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Novo Nordisk ha presentado en la Reunión Anual de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes (EASD, por sus siglas en inglés) resultados positivos de su tratamiento en investigación CagriSema para personas con sobrepeso u obesidad y personas con diabetes tipo 2.

Los hallazgos en obesidad o sobrepeso son fruto de un estudio que se llevó a cabo durante 52 semanas y utilizó resonancia magnética funcional (fMRI, por sus siglas en inglés), una técnica que permite observar cómo responde el cerebro ante determinados estímulos.

La investigación muestra que el tratamiento modifica las respuestas cerebrales a las señales de alimentos ricos en calorías en áreas vinculadas al apetito, la recompensa, el procesamiento sensorial y el control conductual.

Además, se ha visto que el fármaco mejora sustancialmente el comportamiento relacionado con la comida, ya que reduce el 'ruido alimentario', es decir, los antojos, el hambre, el apetito y los pensamientos relacionados con la comida. También mejora el control del deseo asociado a la comida a partir de la semana 23 de tratamiento.

"Lo que llama la atención de estos datos es que, en todas las medidas relacionadas con el apetito y el comportamiento alimentario, las personas con sobrepeso y obesidad reducen considerablemente sus antojos y presentan cambios en la respuesta cerebral al ver imágenes de alimentos hipercalóricos", ha destacado el catedrático clínico de Psico-Neuro- Endocrinología y endocrinólogo consultor del Imperial College de Londres Tony Goldstone.

REDUCCIÓN DEL PESO CORPORAL

El estudio, premiado como el mejor 'abstract' del Congreso EASD 2026, apunta que el tratamiento se asocia con una reducción del 22,4 por ciento en el peso corporal frente a placebo a 52 semanas.

En conjunto, Novo ha detallado que estos resultados sugieren que esta molécula en investigación puede ayudar a abordar los factores biológicos que dificultan el manejo del peso, que incluyen el hambre, los antojos y la preocupación por la comida, no solo la ingesta de calorías.

El vicepresidente ejecutivo, director científico y responsable de Investigación y Desarrollo de Novo, Martin Holst Lange, ha destacado que los resultados obtenidos son "esperanzadores" en un contexto en el que, más allá de la cantidad de pérdida de peso, los pacientes tienen en cuenta la calidad de esta reducción.

"Estos datos se suman a la evidencia emergente de que el componente de amilina de esta molécula en investigación podría influir en la biología de la enfermedad a través del cerebro y de múltiples órganos abdominales, más allá de la pérdida de peso", ha señalado.

NUEVOS DATOS SOBRE DIABETES TIPO 2

Durante el congreso de la EASD también se han presentado nuevos datos sobre diabetes tipo 2. En concreto, ha dado a conocer que, en un subestudio mediante resonancia magnética del ensayo fase 3a 'Reimagine 1', realizado en adultos con diabetes en fase inicial, se produjeron reducciones significativas de la grasa abdominal, perihepática y pancreática frente a placebo, junto con una reducción del 14,3 por ciento del peso corporal en la semana 40.

Además, ha detallado que un análisis 'post hoc' de los marcadores óseos del ensayo de fase III 'Reimagine 2', realizado en adultos con diabetes tipo 2 no controlada, mostró signos de un equilibrio saludable en el mantenimiento óseo, junto con una reducción del 14,2 por ciento del peso corporal en la semana 68.

Todo ello, según los autores del estudio, proporciona "una tranquilidad preliminar respecto a los cambios óseos con el tratamiento en la diabetes tipo".

CagriSema es un tratamiento experimental de Novo para la obesidad y la diabetes tipo 2. Novo presentó una solicitud de autorización de comercialización para la obesidad ante la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos y Health Canada en diciembre de 2025.