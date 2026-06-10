Empresas.- Novo Nordisk ofrece nuevos datos sobre semaglutida para la pérdida de peso

Archivo - Novo Nordisk ofrece nuevos datos sobre semaglutida para la pérdida de peso - PER FLEDELIUS - Archivo

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La compañía farmacéutica Novo Nordisk ha ofrecido nuevos datos de vida real sobre el medicamento semaglutida para la pérdida de peso, los cuales muestran que aumentar su dosis a 2 miligramos se asocia con una mayor probabilidad de lograrla superior al 5 por ciento "frente al cambio a tirzepatida en personas con diabetes tipo 2".

"Estos resultados de vida real aportan información relevante sobre cómo abordar la intensificación del tratamiento en adultos con diabetes tipo 2 que necesitan un mayor control glucémico", ha señalado la miembro del Middlesex Health MultiSpecialty Group en Middletown (Estados Unidos), Kathryn S. Tierney, quien ha añadido que "en la práctica clínica, muchos pacientes pueden preferir continuar con semaglutida en lugar de iniciar un nuevo tratamiento".

En este sentido, y con motivo de la reciente celebración de las sesiones científicas de la Asociación Estadounidense de Diabetes (ADA, por sus siglas en inglés), ha sostenido que "el aumento de dosis puede ser una opción eficaz y centrada en el paciente para alcanzar objetivos tanto de control glucémico como de peso".

Así lo corrobora, según este laboratorio, "un estudio de cohorte retrospectivo, basado en una amplia base de datos de registros del sistema sanitario estadounidense (desde enero de 2018 hasta septiembre de 2025), que aporta evidencia en condiciones de práctica clínica habitual sobre el aumento de dosis a semaglutida 2 miligramos como una estrategia de tratamiento clínicamente adecuada y eficaz".

En concreto, este muestra que, "al cabo de un año, los adultos con diabetes tipo 2 en tratamiento con semaglutida 1 miligramo que aumentan la dosis a 2 miligramos se asocian con una probabilidad similar de alcanzar niveles de hemoglobina glicosilada (HbA1c) inferiores al 7 por ciento y una mayor probabilidad de experimentar una pérdida de peso igual o superior al 5 por ciento, en comparación con aquellos que cambiaron a tirzepatida 2,5 miligramos o 5 miligramos con la posibilidad de ajustar la dosis", ha señalado.

"Estos datos abordan una cuestión clave en la práctica clínica", ha expresado el director Médico Ejecutivo de Novo Nordisk, el doctor Michael Radin, quien ha concretado esta en que "en personas con diabetes tipo 2 que ya reciben este fármaco, aumentar la dosis puede ayudarles a alcanzar sus objetivos terapéuticos en comparación con el cambio a otro tratamiento".

ESTOS RESULTADOS "RESPALDAN LAS RECOMENDACIONES DE LAS GUÍAS DE LA ADA"

A su juicio, "estos resultados de vida real respaldan las recomendaciones de las guías de la ADA, que señalan que la mayoría de los adultos con diabetes tipo 2 deberían aspirar a una HbA1c inferior al 7 por ciento, junto con una reducción de peso corporal de al menos entre un 5 y un 7 por ciento".

Ahondando en los datos obtenidos, esta compañía ha expuesto que "en términos de peso, en una cohorte de más de 56.000 adultos con diabetes tipo 2, el análisis mostró que las personas tratadas con la primera opción terapéutica de 2 miligramos se asocian con una mayor probabilidad de lograr una pérdida de peso igual o superior al 5 por ciento en comparación con aquellas que cambiaban al otro fármaco, partiendo de un peso inicial de 105 y 106,2 kilogramos, respectivamente".

"Al año, el 60,5 por ciento de los pacientes con aumento de dosis de semaglutida alcanzaron este objetivo, frente al 55,3 por ciento en el grupo de tirzepatida", ha señalado, para añadir que "estos pacientes mostraron una mayor probabilidad de lograr una pérdida de peso igual o superior al 5 por ciento a lo largo del tiempo".

En cuanto al control glucémico, ha afirmado que "los datos de la cohorte de más de 64.000 adultos con diabetes tipo 2 se asocian con una probabilidad similar de alcanzar una HbA1c menor al 7 por ciento al cabo de un año con ambos tratamientos". "Al año, el 74,7 por ciento de los adultos tratados con el tratamiento de 2 miligramos alcanzaron este objetivo, frente al 75,1 por ciento en el grupo del otro fármaco", ha explicado, para agregar que "ambos grupos mostraron una probabilidad similar de alcanzar una HbA1c inferior al 7 por ciento durante el seguimiento".

"En ambos grupos, tanto el de pérdida de peso como el de HbA1c, después de cambiar a la dosis inicial de tirzepatida de 2,5 o 5 miligramos, los especialistas tuvieron la flexibilidad de ajustar la dosis dentro del régimen de dosificación de este fármaco, donde aproximadamente el 24 por ciento del grupo de HbA1c y aproximadamente el 40 por ciento del grupo de pérdida de peso alcanzaron dosis menores a 5 miligramos y aproximadamente entre el 3 y el 5 por ciento alcanzaron 15 miligramos de este fármaco", ha finalizado.