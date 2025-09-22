Novo Nordisk obtiene el certificado 'Espacio Cerebroprotegido' en todas las áreas de su organización

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La compañía Novo Nordisk ha anunciado que se ha convertido en la primera farmacéutica en España en conseguir el certificado 'Espacio Cerebroprotegido', otorgada por la Fundación Freno al Ictus, en todas las áreas de su organización, lo que la acredita como capaz de identificar los síntomas de ictus y activar un protocolo de emergencia.

"Este logro refleja un paso pionero y ejemplar dentro de la industria farmacéutica. Que una compañía de referencia decida implicar de forma voluntaria a la mayoría de sus empleados y que éstos tengan ese nivel de aceptación y compromiso, es una muestra de responsabilidad hacia la sociedad, que tiene un efecto multiplicador, dentro y fuera de la organización", ha afirmado el presidente de la Fundación Freno al Ictus, Julio Agredano.

Esta certificación ha llegado después de que el 62 por ciento de la plantilla haya completado de forma voluntaria una formación en línea desarrollada en colaboración con la Sociedad Española de Neurología (SEN), la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo (AEEMET) y la Asociación Española de Servicios de Prevención Laboral (AESPLA).

"Gracias a esta iniciativa, impulsada con la ayuda de La Fundación Freno al Ictus, nuestro equipo está formado en la identificación de los síntomas del ictus y en la activación eficaz del protocolo de emergencia, lo que convierte a la afiliada española en una compañía más segura para todas las personas que la integran", ha destacado la director de Personas y Organización de Novo Nordisk España, Rocío Bustos.

Este tipo de iniciativas cobran especial relevancia si se tiene en cuenta que el 35 por ciento de los ictus ocurre en edad laboral, y que el 90 por ciento de los mismos son prevenibles mediante hábitos de vida saludables.