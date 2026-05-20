Archivo - FILED - 26 September 2023, Rheinland-Pfalz, Mainz: The logo of Danish pharmaceutical company Novo Nordisk is pictured on the facade of its new German headquarters in Mainz. Photo: Christian Schultz/dpa - Christian Schultz/dpa - Archivo

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

Novo Nordisk incrementa su inversión en investigación clínica más del 77% en 2025 con respecto a 2024, así como en un aumento del 11,9% en el número total de ensayos clínicos, según informa la compañía con motivo del Día Internacional del Ensayo Clínico, que se celebra este miércoles.

Según señalan, estos ensayos se han centrado principalmente en obesidad y enfermedades cardiovasculares, áreas en las que se ha registrado un incremento del 200% y del 14,3%, respectivamente.

"En Novo Nordisk apostamos por los ensayos clínicos como el motor de la innovación sanitaria, y sabemos que su éxito depende de la participación activa de todos los actores del sistema. Al fortalecer la implicación de profesionales sanitarios y pacientes, no solo enriquecemos la evidencia científica, sino que democratizamos el acceso de los pacientes a la innovación", expone Paula Barriga, directora general de Novo Nordisk en España.

"España tiene un posicionamiento destacado en este ámbito, y desde Novo Nordisk nos comprometemos a seguir impulsando iniciativas que fortalezcan nuestro ecosistema de investigación e innovación, porque la salud de los pacientes depende de ello", afirma.

En el caso de Novo Nordisk, en 2025 se registró un crecimiento del 17,7% en el número de investigadores implicados y del 23,7% en la participación de pacientes en comparación con 2024. Además, el número de centros hospitalarios participantes aumentó un 29%, "unas cifras que reflejan la importancia de impulsar colaboraciones de confianza y de seguir sensibilizando sobre el valor de los ensayos clínicos como motor de una sociedad más saludable", puntualiza Emilia Provenzano, directora del área de Desarrollos Clínicos de Novo Nordisk en España.