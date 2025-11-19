Archivo - Novo Nordisk España supera con éxito la evaluación de seguimiento del sello de calidad Madrid Excelente - NOVO NORDISK - Archivo

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Novo Nordisk España supera con éxito la evaluación de seguimiento del sello de calidad Madrid Excelente que distingue a las organizaciones comprometidas con los más altos estándares de calidad, innovación, sostenibilidad y responsabilidad social.

"Esta evaluación reafirma el papel de Novo Nordisk España como aliado estratégico en el fortalecimiento del ecosistema sanitario y empresarial de la región, contribuyendo de manera decisiva al desarrollo sociosanitario de Madrid y consolidando su liderazgo en la mejora de la salud pública", señalan en un comunicado.

"Novo Nordisk es una compañía reconocida internacionalmente por su apuesta por la investigación y el desarrollo de soluciones para enfermedades crónicas, un esfuerzo esencial en el panorama sanitario actual", ha señalado Elena Mantilla, directora general de Madrid Excelente.

Además, ha destacado que "valoramos positivamente toda iniciativa que fomente la colaboración público privada y Novo Nordisk es un aliado de la Comunidad de Madrid para promover hábitos saludables", subrayando "la relevancia de estas alianzas para impulsar mejoras asistenciales y promover avances que beneficien directamente a los pacientes".

Por su parte, Paula Barriga, directora general de Novo Nordisk en España, ha afirmado durante el acto celebrado en las oficinas de Madrid Excelente que "sabemos que la excelencia no es un acto, sino un hábito, y este reconocimiento confirma nuestro compromiso diario por impulsar el cambio frente a las enfermedades crónicas graves mediante la innovación y el cuidado de las personas. Por eso nuestra alegría y agradecimiento por revalidar el sello Madrid Excelente siguen tan vivos como el primer día".