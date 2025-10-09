Empresas.- Novo Nordisk comprará Akero Therapeutics por hasta 4.478 millones para hacerse con un fármaco para el MASH

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Novo Nordisk, propietaria de 'Ozempic' y 'Wegovy', comprará Akero Therapeutics por hasta 5.200 millones de dólares (4.478 millones de euros), lo que le permitirá hacerse con el fármaco experimental 'efruxifermina', destinado a tratar la esteatohepatitis asociada a disfunción metabólica (MASH).

La farmacéutica danesa ha explicado este jueves en un comunicado que ofrecerá 54 dólares (46,50 euros) por cada acción de Akero, equivalente a un monto de 4.700 millones de dólares (4.047 millones de euros).

Asimismo, pagará otros 6 dólares (5,17 euros) por derechos de valor contingente que se abonarán si la 'efruxifermina' recibe la aprobación del regulador estadounidenses para tratar a pacientes con fibrosis hepática y cirrosis por MASH. El total por este concepto ascendería a 500 millones de dólares (430,6 millones de euros).

Novo Nordisk anticipa que la transacción se complete a finales de año tras cumplir con los requisitos de cierre habituales y recabar las autorizaciones pertinentes. La compra se financiará con deuda.

Igualmente, ha indicado que la adquisición no alterará sus previsiones de beneficios para 2025, aunque sí incrementará los gastos por I+D en 2026 en alrededor de un 3%, dependiendo de cuándo se ejecute la operación.