Novo Nordisk amplía una fábrica en Irlanda por 432 millones para fabricar más productos adelgazantes vía oral

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La farmacéutica danesa Novo Nordisk ha anunciado este lunes que invertirá 432 millones de euros para ampliar su fábrica de Athlone (Irlanda), lo que le permitirá incrementar "considerablemente" su capacidad de fabricación de productos adelgazantes vía oral.

Según se desprende de un comunicado de la compañía, se crearán hasta 500 puestos de trabajo durante la fase de construcción, la cual ya se ha iniciado con vistas a irse completando de manera gradual entre finales de 2027 y 2028. La planta actualmente emplea a 260 personas.

Novo Nordisk pretende suplir los mercados internacionales, exceptuando Estados Unidos, con sus fármacos en pastillas basados en el compuesto GLP-1. Este receptor agonista está detrás de productos para el control de la diabetes y la pérdida de peso como 'Ozempic' y 'Wegovy'.

"Esta inversión es un hito histórico para Novo Nordisk en Irlanda y simboliza nuestro compromiso continuo con Irlanda y nuestros empleados altamente cualificados en Athlone, al tiempo que nos permite marcar la diferencia para millones de personas que viven con enfermedades crónicas graves", ha afirmado el vicepresidente ejecutivo del área química, de fabricación, control y de suministros de Novo Nordisk, Kasper Bodker Mejlvang.