Archivo - Una persona utilizando Ozempic, a 2 de noviembre de 2023, en Madrid (España). Novo Nordisk, la firma danesa que fabrica Ozempic, ha presentado unos resultados trimestrales récord, con una subida de casi un 3% en Bolsa. Los ingresos de la empresa - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Novo ha informado de que 'Ozempic' (semaglutida subcutánea) de 2 mg ya está disponible en España, bajo prescripción médica y financiado por el Sistema Nacional de Salud, para el tratamiento de adultos con diabetes mellitus tipo 2 (DM2).

Esta nueva presentación aporta una reducción de hasta un 2,2 por ciento en la hemoglobina glicada (HbA1c), así como una reducción de peso de hasta 8 kg; en comparación con la dosis de 1 mg, la más alta hasta ahora, ofrece una mayor eficacia en el control glucémico y la mejora del peso corporal, manteniendo un perfil de seguridad similar.

"Esta nueva dosificación está indicada para personas con DM2 que, a pesar de estar en tratamiento con la dosificación de 1 mg, pueden beneficiarse de una intensificación del tratamiento para alcanzar un mejor control metabólico", señala la compañía en un comunicado.

"Esta nueva presentación de 2 mg semanales cubre una necesidad clínica muy concreta: ofrecer un escalón adicional de eficacia en el control glucémico, junto con una mejora del peso y perfil metabólico, en aquellas personas con diabetes mellitus tipo 2 que, a pesar de recibir 1 mg semanal, no alcanzan los objetivos individualizados o presentan un perfil cardiometabólico que requiere una mayor intensidad terapéutica, sin necesidad de cambiar de tratamiento. Su eficacia y perfil de seguridad permiten, además, plantear objetivos de control glucémico y de peso más exigentes en un amplio abanico de pacientes", explica el doctor Santiago Tofé, médico especialista en Endocrinología en el Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca.

La nueva dosis permitirá modular la intensidad terapéutica dentro de la misma clase farmacológica, sin cambiar de mecanismo de acción o fármaco, sin aumentar la complejidad y manteniendo un perfil de seguridad consistente. En la práctica diaria, "esto se traduce en más precisión, más flexibilidad y menos inercia terapéutica", al poder incluso reducir la dosis de otros fármacos como la insulina.

El doctor Francisco Pajuelo, director médico de Novo en España, destaca que "la incorporación de esta nueva presentación refuerza nuestro compromiso con una atención cada vez más adaptada a las necesidades de los pacientes".