Novartis presentado datos positivos de 177Lu-PSMA-617 para cáncer de próstata metastásico

Archivo - Imagen de recurso de las instalaciones de Novartis. - NOVARTIS - Archivo

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La compañía Novartis ha anunciado este martes que 177Lu-PSMA-617 demostró una eficacia consistente en los principales subgrupos de pacientes con cáncer de próstata metastásico sensible al tratamiento hormonal.

Así, Novartis ha destacado que los resultados muestran una mejora consistente de la supervivencia libre de progresión radiográfica en los principales subgrupos con 177Lu-PSMA-617 (lutecio [177Lu] vipivotide tetraxetan) en combinación con el tratamiento estándar (inhibidores de la vía del receptor de andrógenos [ARPI] + tratamiento de deprivación androgénica [TDA]), en comparación con el tratamiento estándar solo en pacientes con cáncer de próstata metastásico sensible al tratamiento hormonal (CPHSm) con expresión positiva de PSMA.

Estos datos del estudio 'PSMAddition' se han presentado en una sesión oral en la Reunión Anual de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO, por sus siglas en inglés) de 2026.

El análisis por subgrupos ha evaluado los resultados en función de la carga tumoral (alta o baja) y de la presentación de la enfermedad (CPHSm de novo o recurrente). El radiofármaco ha demostrado una mejora similar de la supervivencia libre de progresión radiográfica en los principales subgrupos, consistente con los resultados previamente comunicados del objetivo primario, que mostraron una reducción del 28 por ciento del riesgo de progresión radiográfica o muerte.

Los objetivos secundarios relacionados con la progresión de la enfermedad también fueron consistentes. En conjunto, Novartis destaca que estos datos respaldan el uso del radiofármaco desde el momento del diagnóstico de cáncer de próstata metastásico con expresión positiva de PSMA.

"El cáncer de próstata metastásico sensible al tratamiento hormonal es una enfermedad heterogénea, en la que la carga tumoral y la forma de presentación de la enfermedad suelen determinar la agresividad con la que progresará el cáncer del paciente", ha afirmado el profesor y presidente del Departamento de Cirugía de la Universidad de Montreal (Canadá), Fred Saad.

"Los resultados consistentes observados con este tratamiento en los principales subgrupos, independientemente de la forma de presentación inicial o de la carga tumoral, refuerzan su potencial para convertirse en un pilar fundamental del tratamiento temprano en una amplia gama de pacientes", ha añadido.

El perfil de seguridad fue, en general, consistente en todos los subgrupos dentro de cada grupo de tratamiento, con una incidencia similar de acontecimientos adversos (AA). En el estudio 'PSMAddition' se notificaron AA de grado igual 3 en el 50,7 por ciento de los pacientes tratados con el radiofármaco más el tratamiento estándar, frente al 43 por ciento de los pacientes que recibieron únicamente el tratamiento estándar. Los AA de cualquier grado más frecuentes fueron sequedad de boca, cansancio, náuseas, sofocos y anemia.

Cada año se diagnostica CPHSm a más de 186.000 hombres en todo el mundo; esta enfermedad también se conoce actualmente como cáncer de próstata metastásico sin tratamiento previo/modulación de la vía androgénica sensible (mAPMN/S, por sus siglas en inglés). La mayoría de los pacientes progresan a una enfermedad resistente a la castración o resistente a la modulación (mAPMR) en un plazo de 20 meses. El biomarcador PSMA está presente en más del 80 por ciento de los pacientes con cáncer de próstata.

Novartis ha presentado solicitudes de registro en EEUU, China y Japón basadas en los resultados del estudio 'PSMAddition', y se espera que las primeras decisiones se adopten en el segundo semestre de 2026.