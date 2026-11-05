Empresas.-Novartis presenta neXum, una iniciativa para reducir el impacto de las enfermedades cardiovasculares en España

Imagen de la presentación. - NOVARTIS

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Novartis ha presentado neXum, una iniciativa que recoge diferentes proyectos desarrollados junto al ecosistema sanitario para mejorar el recorrido asistencial de los pacientes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica (ECVA) e hipercolesterolemia familiar (HF), dos patologías asociadas a un elevado riesgo cardiovascular y a la posibilidad de sufrir eventos graves como el infarto de miocardio o el ictus isquémico.

Según explica la compañía, neXum nace para conectar esfuerzos en torno a tres prioridades: identificar a los pacientes, reforzar la continuidad asistencial y apoyar la adherencia al abordaje terapéutico. Esta iniciativa, que seguirá incorporando nuevos proyectos y evolucionando con el sistema sanitario, busca hacer frente a uno de los principales retos de la atención cardiovascular.

Para ello, neXum combina innovación terapéutica e innovación asistencial con el fin de mejorar la calidad de vida de los pacientes. La primera se apoya en el desarrollo de terapias innovadoras y contribuye a generar valor para el sistema sanitario. Por otro lado, la innovación asistencial promueve soluciones que permiten abordar el manejo del paciente de forma holística, detectar pacientes fuera de su objetivo de c-LDL recomendado por las guías de práctica clínica y tratados de forma precoz; promover un seguimiento más estructurado, una mayor coordinación entre niveles y un abordaje más anticipado, proactivo y personalizado.

Así, neXum se configura como un marco de colaboración entre Novartis, sociedades científicas, hospitales y otros agentes del ecosistema sanitario para compartir conocimiento, identificar necesidades y desarrollar proyectos que puedan trasladarse a la práctica clínica.

La iniciativa cuenta con el respaldo científico de la Sociedad Española de Cardiología (SEC), la Sociedad Española de Arteriosclerosis (SEA), la Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA), la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio (SEMEDLAB) y la Sociedad Española de Calidad Asistencial (SECA).

Actualmente, más de 65 hospitales distribuidos por todas las comunidades autónomas están implicados en alguna de las iniciativas integradas en neXum, que abordan diferentes momentos del recorrido asistencial del paciente cardiovascular.

"neXum permite reunir a profesionales de distintas especialidades y gestores sanitarios para abordar al paciente de forma integral y conectar soluciones que no siempre llegan a quienes las necesitan", ha destacado Almudena Castro, cardióloga y responsable de la Unidad de Rehabilitación Cardiaca del Hospital Universitario La Paz de Madrid y presidenta electa de la SEC.

"Al final, el objetivo de todos nosotros es salvar el mayor número de vidas posible y ofrecer a nuestros pacientes la máxima calidad de vida. Puntos de encuentro como neXum crean un contexto donde la colaboración efectiva se hace posible para ir, todos juntos, en esa dirección", ha señalado el presidente de la SEA, José López.

IDENTIFICAR ANTES Y MEJORAR LA CONTINUIDAD ASISTENCIAL

Una de las principales líneas de trabajo de neXum se centra en facilitar la identificación de pacientes con ECVA o HF con factores de riesgo cardiovascular elevados. Para ello, las iniciativas incluyen desde la estandarización de determinadas rutas asistenciales después de un evento cardiovascular hasta herramientas que facilitan el registro y seguimiento de parámetros como el colesterol LDL o sistemas de alertas que ayudan a los profesionales a localizar de forma más ágil a pacientes que pueden requerir una revisión.

El objetivo es que la información disponible en el sistema sanitario pueda contribuir a detectar antes a los pacientes que necesitan una intervención y facilitar su acceso al profesional más adecuado, complementándolo con actividades de formación y actualización científica para los profesionales sanitarios.

"La medicina de laboratorio es pionera en el uso de la inteligencia artificial (IA) en la asistencia sanitaria, ya que utilizamos algoritmos en los sistemas de información de laboratorios que permiten la selección y clasificación de pacientes según los protocolos establecidos. Tenemos en nuestras manos la gestión de un gran volumen de datos, y eso nos permite identificar a pacientes de riesgo antes de que aparezcan otros criterios clínicos, lo que supone adelantar el diagnóstico, y el acceso a los nuevos escalones terapéuticos", ha declarado la presidenta de SEMEDLAB, Pastora Rodríguez.

Otro de los ámbitos prioritarios es la continuidad asistencial. neXum impulsa proyectos orientados a reforzar la coordinación entre atención hospitalaria y primaria después de un evento vascular, mediante protocolos de seguimiento, circuitos asistenciales y soluciones digitales que faciliten una atención más homogénea. También promueve alertas y herramientas de monitorización que permiten detectar posibles desviaciones en el seguimiento y facilitar una intervención más temprana por parte de los profesionales sanitarios.

La adherencia al abordaje terapeútico constituye otro de los ejes de neXum. La iniciativa contempla proyectos para monitorizar la evolución de los pacientes, mantener un control continuado de sus factores de riesgo e identificar posibles interrupciones o pérdidas en el tratamiento, garantizando de esta manera el control de los principales factores de riesgo vascular.

A neXum se suman también acciones de educación, información y acompañamiento, en colaboración con asociaciones de pacientes, orientadas a mejorar el conocimiento de la enfermedad, reforzar la adherencia terapéutica y favorecer una participación más activa en el cuidado de su salud cardiovascular.

"Transformar la atención cardiovascular requiere ir más allá de la innovación terapéutica y trabajar también cómo acompañamos al paciente durante todo su recorrido asistencial. Con 'neXum' queremos crear un marco de colaboración con el ecosistema sanitario que nos permita conectar iniciativas, identificar necesidades y avanzar hacia una atención más coordinada, proactiva y eficiente", ha finalizado la directora del área Cardio Renal Metabólico de Novartis España, Joanna Conway.