Novartis presenta en EAACI nuevos datos positivos de remibrutinib para urticaria crónica inducible

Archivo - Imagen de archivo de instalaciones de Novartis. - NOVARTIS - Archivo

MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Novartis ha presentado en el Congreso de la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica (EAACI, por sus siglas en inglés) nuevos datos del estudio 'RemIND' de fase III, que muestran que remibrutinib alcanzó sus objetivos primarios en los tres subtipos más comunes de urticaria crónica inducible (UCInd), convirtiéndose en el primer tratamiento que demuestra eficacia en un estudio clínico global en UCInd.

En el estudio 'RemIND', se observaron tasas más elevadas de respuesta completa en la semana 12, con respuestas desde la semana 2 en dos subtipos. Estos resultados indican que esta solución puede proporcionar un alivio sostenido a los pacientes cuya enfermedad sigue sin estar adecuadamente controlada tras el tratamiento con antihistamínicos H1 de segunda generación.

"La urticaria crónica inducible (UCInd) es una forma de urticaria crónica en la que desencadenantes cotidianos, como la presión, el calor, el frío o la luz solar, pueden provocar habones pruriginosos, y actualmente no existen opciones de tratamiento dirigido aprobados", ha afirmado el profesor Martin Metz, subdirector del Instituto de Alergología de la Charité Universitätsmedizin Berlin (Alemania).

"Los resultados del estudio 'RemIND' en los tres subtipos más comunes de UCInd ponen de manifiesto el potencial de este tratamiento como una nueva e importante opción terapéutica para los pacientes con una necesidad médica significativa no cubierta", ha añadido.

Los tres subtipos más prevalentes de UCInd son el dermografismo sintomático (DS), la urticaria por frío y la urticaria colinérgica, siendo el dermografismo sintomático el más frecuente.

Novartis ha presentado una solicitud de registro complementaria de nuevo medicamento ante la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) de EEUU para la aprobación de remibrutinib en el tratamiento del subtipo de DS, y continuará con la presentación de solicitudes adicionales ante autoridades sanitarias a nivel mundial a lo largo de 2026.

Esta opción terapéutica está aprobada en EEUU, la Unión Europea, China y varios otros países para el tratamiento de la urticaria crónica espontánea (UCE) en pacientes adultos con respuesta inadecuada al tratamiento con antihistamínicos H1.

"Este tratamiento mejora significativamente el control de los síntomas en los pacientes que viven con los tres subtipos más comunes de UCInd y tiene el potencial de convertirse en el primer tratamiento dirigido aprobado. Se trata de un avance importante para los pacientes con UCInd, que disponen de opciones terapéuticas limitadas", ha comentado Angelika Jahreis, directora global de la Unidad de Desarrollo en Inmunología de Novartis.

"Los datos en UCInd presentados hoy son coherentes con la eficacia demostrada y el perfil de seguridad favorable de este tratamiento en la urticaria crónica espontánea, y ponen de manifiesto el compromiso de Novartis con el desarrollo de innovaciones realmente significativas para los pacientes con enfermedades inmunomediadas complejas", ha finalizado.