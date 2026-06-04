Empresas.- Novartis presenta datos positivos de atrasentán a 2,5 años en nefropatía por IgA

Archivo - Imagen de archivo de las instalaciones de Novartis. - NOVARTIS - Archivo

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La compañía Novartis ha comunicado los resultados definitivos de la fase III del estudio 'ALIGN', de 2,5 años de duración, que muestran un deterioro de la función renal más lento con atrasentán frente al placebo en adultos con nefropatía IgA (NIgA).

Los resultados se han publicado en 'The Lancet' y se han presentado en el 63º Congreso de la Asociación Renal Europea (ERA) del 2026. Así, los pacientes tratados con el fármaco evidenciaron un cambio en la tasa de filtrado glomerular estimada (TFGe) favorable en comparación a la rama placebo, junto a una reducción sostenida de la proteinuria, hasta el final del tratamiento.

Los beneficios fueron consistentes en las diferentes medidas de la función renal y en pacientes que recibían además inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2 (ISGLT2). Además, el fármaco redujo la proteinuria en orina en un 38,3 por ciento frente al placebo a los 9 meses, con reducción sostenida hasta el final del tratamiento.

"Estos resultados proporcionan una evidencia robusta sobre la disminución clínicamente significativa en el deterioro de la función renal a largo plazo (2,5 años), lo que refuerza los hallazgos sobre la reducción de la proteinuria publicados en el análisis interino del estudio 'ALIGN'", ha afirmado Richard Lafayette, doctor en Medicina y miembro del comité directivo del estudio 'ALIGN'.

"Destacan el rol de un antagonista del receptor de la endotelina A altamente selectivo como parte de un enfoque terapéutico en evolución para la NIgA", ha añadido el investigador.

Por su parte, la directora global de Desarrollo Cardiovascular, Renal y Metabólico de Novartis, Ruchira Glaser, ha señalado que 'ALIGN' refuerza el potencial de este tratamiento como terapia fundamental para la NIgA y el compromiso de la compañía con el avance de la protección renal a largo plazo a través de la innovación continua.

"Junto con nuestra amplia cartera de productos, estos datos refuerzan la confianza en un enfoque basado en la evidencia para el tratamiento de esta enfermedad progresiva", ha indicado Glaser.

La seguridad fue coherente con estudios previos, con acontecimientos adversos similares a los del placebo y sin que se observaran nuevas señales de seguridad. Este medicamento recibió la autorización acelerada en EEUU y China para la reducción de la proteinuria en adultos con NIgA en 2025. Novartis tiene la intención de utilizar estos datos para respaldar la solicitud de autorización tradicional en 2026.