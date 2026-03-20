Novartis pagará hasta 2.605 millones a Synnovation por un fármaco experimental contra el cáncer de mama

Archivo - FILED - 03 July 2014, Switzerland, Basel: A general view of the headquarters of pharmaceutical company Novartis. Swiss drug maker Novartis announced on Thursday that it will initiate a share buyback of up to 15 billion dollars to be executed by - Patrick Seeger/dpa - Archivo

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La farmacéutica suiza Novartis ha llegado a un acuerdo para adquirir por un máximo de hasta 3.000 millones de dólares (2.605 millones de euros) Pikavation Therapeutics, filial de propiedad absoluta de Synnovation Therapeutics, que cuenta entre sus programas con un fármaco en fase experimental, denominado SNV4818, para el tratamiento del cáncer de mama.

Según los términos del acuerdo, Novartis pagará a Synnovation Therapeutics 2.000 millones de dólares (1.738 millones de euros) por adelantado y hasta 1.000 millones de dólares (867 millones de euros) en pagos por hitos.

Se espera que la transacción se cierre en el primer semestre de 2026, sujeta al cumplimiento o la exención de las condiciones de cierre habituales, incluidas las aprobaciones regulatorias.

"Aunque la mutación de PI3K es un factor determinante bien establecido en el cáncer de mama HR+/HER2-, sigue siendo un reto lograr una inhibición eficaz de la vía con un perfil terapéutico tolerable", afirmó el Shreeram Aradhye, presidente de Desarrollo de Novartis, destacando que el SNV4818 aplica una nueva química selectiva para mutaciones con el fin de atacar con mayor precisión la biología tumoral, preservando al mismo tiempo las células normales.

"Este enfoque tiene el potencial de traducir la biología ya demostrada en una mejor tolerabilidad y un beneficio más duradero para los pacientes mediante la medicina de precisión", añadió.