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MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

Novartis ha destacado que el año pasado impulsó en España un total de 257 ensayos, 255 clínicos y los otros dos preclínicos, en los que participaron 7.140 pacientes y que estuvieron dedicados a distintas áreas terapéuticas, entre las que destaca la oncología, en la que se centraron más de la mitad de los estudios (130).

La compañía ha afirmado que esta actividad fue posible gracias a la colaboración de 153 centros investigadores y 2.587 profesionales de la investigación. El 52,5 por ciento fueron ensayos en fases avanzadas, las más cercanas a la finalización de la investigación y a la posible llegada de las terapias a un mayor número de pacientes, mientras que el 47,5 por ciento restante fueron de fase I y II, consideradas las fases de mayor innovación clínica.

Junto a los 130 ensayos oncológicos, en los que participaron 3.732 pacientes, Novartis también llevó a cabo investigación en inmunología, con 51 ensayos, enfermedades cardiovasculares y metabólicas (39), neurociencias (20) y otros 15 en otras áreas terapéuticas.

Por comunidades autónomas, Cataluña lidera la participación en ensayos impulsados por la compañía, con 195; seguida de la Comunidad de Madrid, con participación en 170; y de Andalucía y la Comunidad Valenciana, con 110 y 99 ensayos, respectivamente. Novartis ha puntualizado que su despliegue investigador se extendió a todo el país, con estudios también en el resto de comunidades.

COMPROMISO CON LA INNOVACIÓN

Desde Novartis han resaltado que, desde hace una década, se sitúan entre las tres compañías líderes en materia de ensayos autorizados en España, país que lidera la actividad europea en ensayos clínicos. "Detrás de cada cifra de este récord de ensayos hay historias con nombres y apellidos", ha señalado el responsable de Ensayos Clínicos de Novartis Iberia, Javier Malpesa, quien ha subrayado el compromiso de la empresa para que España siga siendo "epicentro" de la investigación y que esta revierta en mejores opciones para los pacientes.

Esta apuesta por la investigación refleja también el compromiso de la compañía con un acceso temprano a terapias innovadoras para los pacientes, como ha señalado la presidenta de Novartis España, Amaya Echevarría, quien ha puesto en valor su colaboración con el conjunto del sistema sanitario para lograr este objetivo.

La investigación de Novartis busca avanzar hacia nuevos paradigmas de medicina impulsados por plataformas tecnológicas disruptivas como la terapia génica y celular, la medicina de ARN y la terapia con radioligandos. Estas tres tecnologías, sumadas a plataformas más tradicionales como las terapias químicas o las biológicas, permiten ir más allá de los modelos establecidos y explorar opciones terapéuticas innovadoras para una medicina cada vez más personalizada y avanzada.

En este contexto, la compañía también integra en su actividad, y en toda la cadena de valor del desarrollo de medicamentos, la inteligencia artificial (IA), con el fin de acelerar decisiones, mejorar la calidad científica y reducir riesgos y tiempos, siempre con la supervisión y control del talento de los profesionales que forman el equipo.

Así, ha detallado que cuenta con más de 10 iniciativas de IA enfocadas a los ensayos clínicos, desde herramientas para el diseño temprano de ensayos, hasta plataformas para el análisis de grandes volúmenes de datos de seguridad clínica.