Novartis anuncia resultados positivos de 'Cosentyx' en pacientes con polimialgia reumática

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La compañía Novartis ha anunciado que 'Cosentyx'(secukinumab) alcanzó el objetivo primario y todos los objetivos secundarios en el estudio de Fase III 'REPLENISH' en pacientes con polimialgia reumática (PMR), una enfermedad reumática inflamatoria que se caracteriza por dolor bilateral en el cuello, los hombros o las caderas, rigidez matutina y fatiga.

Así, la solución ha demostrado una remisión mantenida, estadísticamente significativa y clínicamente relevante en comparación con placebo en la semana 52 en adultos con polimialgia reumática (PMR). Los datos se presentarán en un próximo congreso médico y se enviarán a las autoridades sanitarias durante la primera mitad de 2026.

"La polimialgia reumática tiende a presentar recaídas y afecta de forma significativa a la calidad de vida de los pacientes", ha señalado Angelika Jahreis, directora global de Desarrollo en Inmunología de Novartis.

"Estos resultados ponen de relieve el potencial del tratamiento para ayudar a los pacientes a lograr y mantener la remisión de la enfermedad, así como a reducir el uso de corticosteroides, que pueden provocar acontecimientos adversos significativos en esta población de pacientes, generalmente de edad avanzada. Los resultados de hoy representan un nuevo avance en la transformación del abordaje de las enfermedades reumatológicas", ha añadido Jahreis.

Uno de los objetivos secundarios clave del estudio 'REPLENISH' fue la dosis acumulada anual ajustada de corticosteroides hasta la semana 52. Entre las demás variables secundarias se incluyeron la remisión completa mantenida en la semana 52 y el tiempo transcurrido hasta que los pacientes necesitaron tratamiento adicional.

El objetivo primario del estudio es evaluar si la molécula en dosis de 300 mg por vía subcutánea, junto con un esquema de reducción de corticosteroides de 24 semanas, es superior a placebo más un esquema de reducción de corticosteroides de 24 semanas para lograr una remisión mantenida en la semana 52. Entre los objetivos secundarios clave se incluyen la proporción de pacientes que alcanzaron una remisión completa mantenida en la semana 52, la dosis acumulada anual ajustada de corticosteroides y el tiempo transcurrido hasta el primer uso de tratamiento de escape o rescate hasta la semana 52.

'Cosentyx' se trata de un biológico completamente humano que inhibe de forma directa la interleuquina17A, una citoquina clave implicada en la inflamación subyacente a múltiples enfermedades inflamatorias inmunomediadas. Está aprobado para su uso en adultos con artritis psoriásica (APs), psoriasis en placas moderada/grave, espondilitis anquilosante o espondiloartritis axial radiográfica (EspAax-r), espondiloartritis axial no radiográfica (EspAax-nr) e hidradenitis supurativa (HS), así como en pacientes pediátricos con psoriasis, artritis relacionada con entesitis (ARE) y artritis psoriásica juvenil (APsJ).