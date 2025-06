Empresas.-Nerandomilast (Boehringer Ingelheim) muestra resultados positivos en fibrosis pulmonar idiopática y progresiva

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La molécula nerandomilast, desarrollada por Boehringer Ingelheim, ralentiza de forma significativa el deterioro de la función pulmonar en fibrosis pulmonar idiopática (FPI) y fibrosis pulmonar progresiva (FPP), según ha anunciado la compañía biofarmacéutica a partir de los resultados de dos ensayos clínicos.

Boehringer Ingelheim ha presentado los resultados de sus estudios internacionales de fase III 'Fibroneertm-IPF' y 'Fibroneertm-ILD', en los que han participado 26 hospitales y 142 pacientes españoles para evaluar la eficacia del inhibidor oral preferencial de la fosfodiesterasa 4B (PDE4B) nerandomilast en fibrosis pulmonar, una afección que padecen hasta 9,2 millones de personas en todo el mundo.

"Esta molécula puede marcar un antes y un después para los pacientes con fibrosis pulmonar, un área donde se han hecho grandes progresos, pero donde todavía existen necesidades no cubiertas, como un diagnóstico precoz y certero que permita iniciar los tratamientos apropiados, que enlentecen la progresión de la fibrosis pulmonar", ha señalado la neumóloga Claudia Valenzuela, del Hospital Universitario de la Princesa, uno de los centros participantes en los ensayos 'Fibroneer'.

Valenzuela ha añadido que los tratamientos antifibróticos actuales suponen en muchos casos un reto para la adherencia, ya que pueden presentar problemas de tolerabilidad que llevan a los pacientes a discontinuar o suspender el tratamiento. Por ello, ha instado a desarrollar nuevas y mejores terapias, una prioridad donde los ensayos 'Fibroneer' abren una puerta hacia el avance.

Teniendo en cuenta estos problemas relacionados con la tolerabilidad de los tratamientos, cabe destacar que ambos estudios revelan en sus resultados, publicados en 'The New England Journal of Medicine', un perfil de tolerabilidad favorable para nerandomilast, con tasas de discontinuación del tratamiento inferiores al 15 por ciento en FPI y comparables al placebo en el ensayo de FPP.

Además, aunque no se alcanzó el objetivo secundario en ninguno de los dos ensayos, en 'Fibroneertm-ILD', se observó una proporción numéricamente menor de mortalidad en el grupo de pacientes tratados con la molécula en investigación que con placebo.

"Fibroneer-IPF' es el primer ensayo de fase III en FPI que alcanza el objetivo primario en diez años, mientras que 'Fibroneer-ILD' es el segundo que demuestra eficacia en formas progresivas de fibrosis pulmonar más allá de la FPI, solo detrás de nuestro ensayo 'Inbuild", ha resaltado la gerente de Medical Affairs de la franquicia de Specialty Care en Boehringer Ingelheim España, Elena Gobartt.

Boehringer Ingelheim ha presentado una solicitud de autorización de comercialización para nerandomilast para el tratamiento de la FPI y la FPP en Estados Unidos, China y la Unión Europea. Se trata de una molécula que está en investigación y no se ha establecido aún su eficacia y seguridad.