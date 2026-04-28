MSD presenta 'Comprometidos con cada generación' para concienciar sobre la importancia de la inmunización

Archivo - Imagen de recurso de una vacuna. - ART WAGER/ ISTOCK - Archivo

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La compañía MSD ha lanzado la campaña 'Comprometidos con cada generación', una inciativa que cuenta con el aval de 52 entidades sociosanitarias y busca poner en valor la importancia de alcanzar una protección adecuada a lo largo de todas las etapas de la vida.

El lanzamiento de la campaña se ha producido en el marco de la Semana Mundial de la Inmunización, iniciativa promovida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que cada año se celebra del 24 al 30 de abril.

"La inmunización es una herramienta clave para proteger la salud en todas las fases de nuestra vida, desde la infancia hasta la edad adulta. En MSD estamos comprometidos con la prevención a lo largo de toda la vida, lo que incluye la etapa adulta, porque sabemos que mantener una buena salud es fundamental para favorecer un envejecimiento saludable y activo, reduciendo así el impacto de enfermedades que pueden llegar a ser graves en las personas mayores", ha afirmado el director médico de MSD en España, Joaquín Mateos.

En este contexto, la compañía indica que la inmunización no solo protege contra las infecciones, sino que también desempeña un papel en la prevención de enfermedades crónicas, la mejora de la salud general y la capacidad del sistema inmunitario para responder a nuevas amenazas, así como en la prevención de infecciones que pueden desencadenar o agravar estas afecciones.

Asimismo, afirma que la inmunización en adultos constituye una estrategia esencial para favorecer un envejecimiento saludable, especialmente a medida que las personas viven más tiempo y se enfrentan a un mayor riesgo de padecer múltiples enfermedades crónicas.

MEJORAR LAS COBERTURAS DE INMUNIZACIÓN EN TODAS LAS GENERACIONES

MSD recuerda que España ha perdido este año el estatus de libre de sarampión, lo que, a su juicio, pone de manifiesto la necesidad de reforzar las estrategias de control de esta enfermedad prevenible mediante vacunación.

Además, apunta que la vacunación vuelve a situarse en el centro de la estrategia, con el objetivo de garantizar coberturas altas, cerrar brechas existentes y adaptar el calendario a las necesidades epidemiológicas actuales, incluyendo la recomendación de adelantar la segunda dosis de la vacuna triple vírica a los 24 meses para reforzar la protección infantil y frenar la transmisión del virus.

Al hilo, MSD subraya que la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), a través de sus recomendaciones, señala que la inmunización es uno de los pilares fundamentales para promover un envejecimiento saludable y recomienda mantener las coberturas al día en adultos mayores, entre ellas la vacuna frente al neumococo, especialmente en personas a partir de los 65 años o con condiciones de riesgo.