MSD, nueva colaboradora sociosanitaria de la Selección Femenina de Fútbol

MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

MSD y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) han firmado un acuerdo de patrocinio por el que esta compañía biofarmacéutica se ha convertido en nueva colaboradora sociosanitaria de la Selección Femenina de Fútbol para los partidos que se celebren en territorio nacional.

Así, en el marco de la reciente celebración del Día Mundial contra el Cáncer, que se conmemora cada 4 de febrero, este laboratorio ha puesto de relieve el establecimiento de esta colaboración, con la que se apuesta por la salud y el compromiso con la prevención y el abordaje de distintos tipos de esta enfermedad.

Este convenio, que ha sido rubricado por la presidenta y directora general de MSD en España, Ana Argelich, y el director general de la RFEF, Manuel Lalinde, persigue la meta de promover la concienciación social en torno al virus del papiloma humano (VPH), la infección de transmisión sexual más común. Este puede provocar distintos tipos de cáncer, entre ellos, el de cuello de útero.

En este contexto, desde el citado laboratorio han explicado que la prevención de este virus es, de hecho, una de las palancas clave de la Estrategia mundial para acelerar la eliminación del cáncer del cuello uterino como problema de salud pública.

Por este motivo, MSD ha puesto de manifiesto que se va a activar una campaña de sensibilización vehiculizada a través de distintas acciones y con presencia en los partidos que la Selección Femenina de Fútbol juegue en España este año.