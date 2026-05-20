Empresas.- MSD lidera en España 209 estudios clínicos, un 8% más que en 2024

Archivo - Imagen de archivo de las instalaciones de MSD. - MSD - Archivo

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

La compañía MSD ha anunciado este miércoles que actualmente lidera en España 209 estudios clínicos, lo que supone un incremento del 8 por ciento respecto a los 194 ensayos en fases I-III desarrollados durante 2024.

"Alcanzar los 209 ensayos clínicos es un reflejo de nuestra ambición por transformar el futuro de la salud. Cada uno de estos proyectos es una puerta abierta a la esperanza para miles de pacientes", ha afirmado la directora ejecutiva de Investigación Clínica de MSD en España, María Sánchez.

Coincidiendo con el Día Internacional de los Ensayos Clínicos que se celebra el 20 de mayo, MSD ha destacado que este incremento también consolida a España como la subsidiaria europea con mayor número de participantes a nivel global.

Actualmente, España lidera el volumen de participación en estudios destinados al registro de nuevos medicamentos en el continente, situándose como la segunda potencia mundial dentro de la estructura de la compañía.

"Este avance refuerza nuestro papel como país de referencia en fases I-III, asegurando que la innovación llegue antes y de forma más eficiente a quienes la necesitan", ha destacado Sánchez, quien ha indicado que el compromiso de la compañía con la innovación queda reflejado en la inversión que destina a investigación y desarrollo (I+D), que en 2025 superó los 15.800 millones de dólares.

Más allá de las cifras, MSD subraya que la calidad de la investigación depende directamente de la "inclusividad". Bajo la premisa de que los tratamientos deben ser eficaces para todos, la compañía afirma que ha integrado políticas "estrictas" para fomentar la diversidad étnica, de género y de edad en sus ensayos. Cuyo objetivo, apunta, es eliminar las brechas de salud y garantizar que las nuevas terapias funcionen con la misma seguridad en todos los perfiles de población, promoviendo una representación equitativa que rompa con los sesgos tradicionales de la investigación clínica.

Además, MSD resalta que cuenta con un "sólido 'pipeline'" para dar respuesta a las necesidades médicas no cubiertas. Actualmente, dispone de más de 50 programas en fase II, más de 30 en fase III y más de 5 en revisión, con el objetivo de seguir avanzando en el desarrollo de soluciones innovadoras que marquen la diferencia en la vida de las personas.