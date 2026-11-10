MSD lanza 'Con V de Vejiga' para concienciar sobre el cáncer de vejiga y visibilizar a las personas cuidadoras

Archivo - Imagen de recurso de un tracto urinario. - MI-VIRI/ ISTOCK - Archivo

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La compañía MSD, en colaboración con CANVES (Alianza por el Cáncer de Vejiga en España), ha lanzado la campaña 'Con V de Vejiga', una iniciativa que busca visibilizar el impacto del diagnóstico de cáncer de vejiga y la importancia del acompañamiento profesional y personal durante el proceso, con especial atención al papel del entorno del paciente.

Para trasladar estas distintas perspectivas, la campaña se articula en torno a un documental que combina la experiencia de pacientes y cuidadores con la visión de los profesionales sanitarios. Sus protagonistas son Laurent Gemenick, presidente de CANVES y paciente de cáncer de vejiga; David Garrigues, vicepresidente de la asociación, marido de Laurent y cuidador; el doctor José Rubio, director Servicio de Urología, Hospitales VITHAS Valencia, presidente de SURG FOR ALL y miembro de la Junta Directiva de CANVES; y la doctora Mª José Juan, oncóloga médica en Instituto Valenciano de Oncología.

"Con esta campaña queremos dar visibilidad a las personas que acompañan al paciente durante el cáncer. Escuchar las experiencias de pacientes, cuidadores y profesionales sanitarios nos ayuda a comprender mejor las distintas dimensiones que forman parte de este proceso", ha afirmado la directora de Medical Affairs en Oncología de MSD en España, Rute Álvarez.

Los expertos recuerdan que el diagnóstico de un cáncer de vejiga abre una etapa que puede estar marcada por pruebas, consultas, información y decisiones y que no siempre resulta fácil afrontar en solitario. "Imagínate que te diagnostican un cáncer de vejiga. Y ahora imagínate tener que enfrentarte a todo eso completamente solo. Ahí entiendes hasta qué punto puede ser importante tener a alguien al lado", explica José Rubio en el documental.

Así, el acompañamiento puede adquirir entonces formas muy distintas: desde ayudar a escuchar y ordenar la información recibida en consulta hasta recordar citas o plantear dudas. "Para mí, acompañar a Laurent nunca ha significado hacer las cosas por él. Ha sido estar cuando me necesitaba. Y también entender cuándo tenía que dejarle su espacio", señala David Garrigues.

Para los especialistas, acompañar a una persona con cáncer implica estar presente en muchos momentos del proceso, pero quien cuida puede necesitar a su vez apoyo y espacios para atender a su propio bienestar. "El impacto del cáncer de vejiga no se limita al paciente. Desde las fases más precoces, quienes le acompañan y cuidan pueden asumir una importante carga física y emocional, y con frecuencia anteponen las necesidades del paciente a su propia salud y bienestar. Cuidarse también forma parte de cuidar", explica María José Juan Fita.

El documental muestra además que el cuidador puede encontrar apoyo en su entorno o en asociaciones de pacientes. Para Laurent Gemenick, reconocer esta realidad exige hacer visible una figura que a menudo permanece en segundo plano: "A la sociedad le pediría algo muy sencillo, que los vea. Porque muchas veces el cuidador está ahí desde el primer día, sosteniendo, organizando, escuchando, acompañando, pero apenas hablamos de él. Es una figura fundamental y merece nuestro reconocimiento".