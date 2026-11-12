Archivo - MSD lanza una campaña para concienciar sobre la enfermedad neumocócica invasiva y sus factores de riesgo - PHEELINGS MEDIA/ISTOCK - Archivo

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La compañía biofarmacéutica MSD ha lanzado la campaña '¿A qué estás esperando?', iniciativa de sensibilización con la que tiene el objetivo de concienciar en torno a la enfermedad neumocócica invasiva y sus factores de riesgo, entre los que se halla la edad, y es que "las personas mayores constituyen uno de los grupos especialmente vulnerables".

"Estamos firmemente comprometidos con la prevención de enfermedades a lo largo de toda la vida", ha manifestado el director médico del laboratorio en España, el doctor Joaquín Mateos, que ha añadido que con la acción, se busca "contribuir a que la población conozca mejor la enfermedad neumocócica invasiva, y sus posibles consecuencias para la salud".

En este sentido, ha insistido en que "identificar los factores de riesgo asociados es clave para actuar desde la prevención y contribuir a reducir el impacto de la enfermedad tanto en las personas como en el sistema sanitario", y es que es la forma más grave de infección causada por neumococo, siendo la neumonía su manifestación clínica más frecuente.

Por ello, y en coincidencia con la celebración, este jueves, 12 de noviembre, del Día Mundial de la Neumonía, la campaña ha divulgado que la patología puede presentarse de forma invasiva o no. Así, se produce cuando la bacteria alcanza zonas del organismo normalmente estériles, como la sangre o el líquido cefalorraquídeo, pudiendo dar lugar a cuadros graves, como neumonía, meningitis o sepsis.

Ahondando en los factores de riesgo, se expone que en 2024, las personas de 65 años o más fueron el grupo de edad que registró un mayor número de casos, con 2.733 de los 5.362 autóctonos notificados. La mortalidad también se concentró especialmente en las edades más avanzadas, ya que de los 462 fallecimientos asociados comunicados por las 14 comunidades autónomas que aportaron la información, 361 correspondieron a personas en edad de jubilación, cerca del 80 por ciento del total.

DATOS DE HOSPITALIZACIONES

Además, MSD recoge los datos de un estudio realizado en España y que identificó más de 358.000 hospitalizaciones asociadas a enfermedad neumocócica entre 2016 y 2022, con un coste medio cercano a los 7.500 euros por ingreso y un coste anual superior a los 383 millones de euros para el sistema sanitario. El 64,2 por ciento de los pacientes tenía 65 años o más, dato que adquiere importancia ante el progresivo envejecimiento de la población española.

No obstante, existen otros factores de riesgo, como determinadas enfermedades crónicas y condiciones de salud, y factores como el tabaquismo y el alcoholismo, que pueden aumentar también la vulnerabilidad frente a la enfermedad. Ante ello, identificar los factores que aumentan el riesgo de complicaciones por infecciones respiratorias permite también orientar las estrategias de prevención hacia las poblaciones más vulnerables, por lo que la inmunización en la edad adulta constituye una estrategia para reducir la carga de patologías prevenibles y favorecer un envejecimiento saludable.

Al respecto, muestra que "los beneficios sanitarios de los programas de inmunización en adultos van más allá del ámbito sanitario", y es que "se estima que estos programas pueden generar retornos de hasta 19 veces la inversión inicial, al considerar tanto los costes sanitarios evitados como otros beneficios económicos y sociales".

Además, la prevención de infecciones puede contribuir a hacer frente a otro de los grandes desafíos de salud pública: las resistencias a los antimicrobianos, ya que la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que una mejor utilización de las inmunizaciones disponibles y futuras frente a 23 patógenos podría reducir globalmente el consumo de antibióticos en un 22 por ciento.