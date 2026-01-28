MSD impulsa la prevención de la enfermedad neumocócica en adultos con avances en investigación y vacunación - MSD

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

MSD ha organizado un encuentro en el que ha presentado los avances en el área de las enfermedades infecciosas prevenibles, concretamente en la prevención de la enfermedad neumocócica, y donde ha destacado la aprobación de la financiación de V116 por el Sistema Nacional de Salud, una vacuna diseñada específicamente para la prevención de la enfermedad neumocócica en el adulto.

"En MSD llevamos más de 100 años dedicados a la investigación y a la prevención de enfermedades a lo largo de toda la vida. Fuimos pioneros en el desarrollo de la primera vacuna contra el neumococo hace más de cuatro décadas y desde entonces hemos seguido innovando para ampliar la protección frente a esta enfermedad", explica el doctor Joaquín Mateos, director médico de MSD en España.

"Las infecciones causadas por neumococo continúan representando una importante causa de morbimortalidad, especialmente entre los adultos de alto riesgo y las personas de edad avanzada, lo que nos impulsa a continuar reforzando la prevención en este grupo poblacional", ha añadido en el encuentro.

V116 es una vacuna antineumocócica diseñada específicamente para ayudar a proteger a los adultos. Concretamente, ofrece cobertura frente a los serotipos que causan el 75,9% de los casos de enfermedad neumocócica invasiva (ENI) en adultos de 65 años o más en España. En 2025, la Comisión Europea autorizó su uso para la inmunización activa para la prevención de la enfermedad invasiva y la neumonía causadas por los serotipos de Streptococcus pneumoniae 3, 6A, 7F, 8, 9N, 10A, 11A, 12F, 15A, deOAc15B, 16F, 17F, 19A, 20A, 22F, 23A, 23B, 24F, 31, 33F y 35B en individuos de 18 años o más. Esta aprobación se basa en un robusto programa clínico.

Desde noviembre de 2025 está disponible en España tras su inclusión en la cartera de productos y servicios del Sistema Nacional de Salud1, "lo que supone una excelente noticia al ofrecer una nueva alternativa para ofrecer una mayor cobertura de serotipos a la población adulta frente a la enfermedad neumocócica", señala el doctor Mateos.

Las infecciones causadas por neumococo o 'Streptococcus pneumoniae', principalmente la enfermedad neumocócica invasiva (ENI) y la neumonía neumocócica, siguen siendo un importante problema de salud pública a nivel mundial. En adultos, esta bacteria es la causa más común de neumonía adquirida en comunidad a nivel mundial, suponiendo el 30-50% de los episodios microbiológicamente documentados en España.

IMPACTO DEL NEUMOCOCO EN LA EDAD ADULTA

El neumococo sigue siendo una causa importante de morbilidad y mortalidad a nivel mundial, especialmente entre adultos mayores y personas con condiciones médicas subyacentes. En 2024, España registró 462 muertes por enfermedad neumocócica invasiva. De ellas, el 75% de las defunciones en los hombres se produjeron en el grupo de 65 y más años (206 fallecimientos), mientras que en las mujeres este grupo de edad concentró el 82% de las muertes (155).

En España la población cada vez está más envejecida y el porcentaje de personas mayores de 65 años supone el 20,4% de la población. "En este contexto, vacunar a los adultos mayores y a los grupos de riesgo es una inversión coste-efectiv, ya que ayuda a reducir la carga de enfermedad", destaca el doctor José Antonio Navarro, Consultor Honorario del Área de Vacunas del Ministerio de Sanidad.