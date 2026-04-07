MSD destaca la importancia de la innovación y la prevención para mejorar la salud de las personas

Archivo - Imagen de recurso de la sede de la empresa farmacéutica MSD en Madrid (España). - MSD - Archivo

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La compañía MSD ha destacado, en el marco del Día Mundial de la Salud, la importancia de la innovación y la prevención como "pilares esenciales" para contribuir a mejorar la salud de las personas y a la sostenibilidad del sistema sanitario.

"En el marco del Día Mundial de la Salud, queremos poner en valor el poder transformador de la prevención y la innovación para anticiparnos a los principales desafíos sanitarios. Para ello, apostar por la inmunización, la investigación y el acceso equitativo a soluciones innovadoras es clave largo plazo", ha señalado la directora ejecutiva de Government Affairs de MSD en España, Cristina Nadal.

En este sentido, MSD en España afirma que trabaja para proporcionar soluciones innovadoras, impulsando la investigación clínica y colaborando con los diferentes agentes del ecosistema sanitario y de la salud. Asimismo, la compañía asegura que apuesta por la prevención como una herramienta esencial para reducir la carga de enfermedad, promoviendo iniciativas que favorecen el diagnóstico temprano y la protección frente a enfermedades prevenibles.

Asimismo, MSD indica que en España participó en 2024 en 194 ensayos clínicos puestos en marcha por la compañía a nivel global, un 6 por ciento más que el año anterior. Además, se situó como la subsidiaria líder en Europa en número de ensayos y participantes con involucración en, aproximadamente, el 84 por ciento de los ensayos clínicos globales de la compañía.

Nadal ha asegurado que la misión de MSD es salvar y mejorar vidas a través de la innovación y apostar por la prevención y el desarrollo de soluciones innovadoras. "Esto nos permite adelantarnos y contribuir a sistemas sanitarios más resilientes y sostenibles. De hecho, en MSD trabajamos para que la innovación llegue a quienes más la necesitan, al tiempo que impulsamos estrategias que permitan prevenir enfermedades antes de que aparezcan o progresen", ha señalado.

Por último, la compañía mantiene un "firme compromiso" con la colaboración público-privada como palanca para avanzar en innovación y fortalecer las estrategias de prevención en España, así como con la "reducción de las desigualdades en salud, impulsando iniciativas que abordan los determinantes sociales y promueven una atención sanitaria más equitativa".