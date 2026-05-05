Empresas.- MSD crea 'Más aire para sus latidos', acción para visibilizar la hipertensión pulmonar y mejorar su detección

Archivo - MSD crea 'Más aire para sus latidos', acción para visibilizar la hipertensión pulmonar y mejorar su detección - ISTOCK - Archivo

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La compañía biofarmacéutica MSD ha dispuesto la campaña 'Más aire para sus latidos', acción avalada por la Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar (ANHP) y la Fundación Contra la Hipertensión Pulmonar (FCHP) que persigue el objetivo de visibilizar la realidad de los pacientes de hipertensión arterial pulmonar, mejorar su detección y reconocer el rol "clave" de los profesionales sanitarios en su abordaje integral.

Esta iniciativa tiene como meta poner de relieve "los desafíos que persisten en torno a esta patología rara y progresiva", ha indicado el director médico de este laboratorio en España, el doctor Joaquín Mateos, quien ha añadido que, en esta edición, se busca enfatizar el "compromiso con las personas con hipertensión arterial pulmonar y reconocer el papel esencial de los profesionales sanitarios", quienes son fundamentales "en su diagnóstico, seguimiento y tratamiento".

En coincidencia con la celebración, este martes, 5 de mayo, del Día Mundial de esta patología, esta entidad ha explicado que esta "es una de las formas más graves de las cinco clases de hipertensión pulmonar reconocidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS)". "Aunque se han logrado avances terapéuticos en los últimos años", esta "continúa enfrentando importantes retos en su diagnóstico, tratamiento y manejo", ha reconocido.

"En MSD, seguimos apostando por la innovación a través de la investigación, con el objetivo de ofrecer alternativas terapéuticas no solo a los pacientes con hipertensión arterial pulmonar, sino también a aquellos que sufren otras formas de hipertensión pulmonar", ha declarado Mateos al respecto.

Ahondando en esta enfermedad, desde esta compañía han expresado que el diagnóstico y tratamiento precoces "son esenciales para intentar mejorar el pronóstico de los pacientes". "Sin embargo, sigue siendo una enfermedad infradiagnosticada, con un retraso medio en el diagnóstico de entre 12 y 18 meses desde la aparición de los primeros síntomas", lamentan.

INESPECIFICIDAD DE LOS SÍNTOMAS

"En el 50 por ciento de los casos a nivel mundial no se identifica una causa específica lo que, junto a la inespecificidad de los síntomas, retrasa tanto el diagnóstico como el inicio tratamiento", ha divulgado el presidente de la FCHP, Enrique Carazo, que ha agregado que esta patología "impacta significativamente en la vida diaria de los pacientes, tanto a nivel físico y emocional como social".

No obstante, cuando se llega al tratamiento, se observa "una transformación significativa en los últimos años", ha sostenido MSD, que ha señalado también que "continuar investigando nuevas dianas terapéuticas y enfoques de Medicina de precisión podría ayudar a intentar mejorar el pronóstico de los pacientes".

Por otra parte, y a través de esta campaña, se ha asegurado que la evaluación periódica del riesgo "es recomendable para un correcto abordaje de la hipertensión arterial pulmonar, ya que permite analizar la evolución de la enfermedad y ajustar el tratamiento según las necesidades individuales del paciente". "Las guías clínicas recomiendan utilizar un modelo de estratificación de cuatro niveles, que ayuda a identificar factores pronósticos clave y establecer metas terapéuticas específicas", se ha concretado.

En este sentido, esta entidad ha puesto de manifiesto que "estudios recientes sugieren que combinando distintos tipos de evaluaciones de manera más integral se puede mejorar la comprensión de la progresión de la enfermedad y la respuesta al tratamiento".

Por último, y tras destacarse que el paciente "debe recibir la atención especializada adecuada lo antes posible tras el diagnóstico", y que "su derivación a centros especializados es esencial para garantizar acceso a información y apoyo social y psicológico", la trabajadora social de la ANHP, Sara Heras, ha declarado que, "sin embargo, el retraso diagnóstico puede dificultar la llegada temprana al circuito asistencial especializado".