MSD anuncia que 'Keytruda' reduce un 43% el riesgo de progresión o muerte en cáncer de endometrio

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MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La compañía MSD ha anunciado que 'Keytruda' (pembrolizumab) en monoterapia reduce un 43 por ciento el riesgo de progresión de la enfermedad o muerte en ciertas pacientes con cáncer de endometrio avanzado o recurrente con tumores con deficiencia en la reparación de errores de apareamiento, en comparación con la quimioterapia.

Así lo indican los resultados del ensayo de fase 3 'KEYNOTE-C93', que evalúa pembrolizumab, el tratamiento anti-PD-1 de MSD, en monoterapia para el tratamiento de pacientes con cáncer de endometrio avanzado o recurrente con deficiencia en la reparación de errores de apareamiento que no habían recibido previamente quimioterapia sistémica o que habían experimentado una recurrencia tras recibir tratamiento adyuvante previo.

Los resultados mostraron que pembrolizumab en monoterapia demostró una mejora estadísticamente significativa y clínicamente relevante en la variable principal de supervivencia libre de progresión en estas pacientes, reduciendo el riesgo de progresión de la enfermedad o muerte en un 43 por ciento en comparación con la quimioterapia con un doblete de platino.

Estos resultados de última hora se han presentado durante un simposio presidencial del Congreso 2026 de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO, por sus siglas en inglés) y se han publicado simultáneamente en 'The Lancet'.

Tras una mediana de seguimiento de 36,7 meses, la mediana de supervivencia libre de progresión fue de 38,2 meses con pembrolizumab frente a 8,4 meses con quimioterapia, con tasas de supervivencia libre de progresión a los 36 meses del 52,8 por ciento frente al 30 por ciento, respectivamente.

Además de una mejora en la supervivencia libre de progresión, se observó una tendencia favorable en la supervivencia global, la otra variable principal del ensayo, con pembrolizumab en monoterapia frente a la quimioterapia con un doblete de platino.

La mediana de supervivencia global no se había alcanzado en ninguno de los dos grupos de tratamiento. A los 36 meses, la tasa de supervivencia global fue del 70,7 por ciento en los pacientes tratados con pembrolizumab, frente al 62 por ciento en aquellos que recibieron quimioterapia.

Según detalla la compañía, el ensayo continúa y el seguimiento de la supervivencia global sigue en curso. Los resultados se compartirán con las autoridades reguladoras de todo el mundo.

"Estos resultados ponen de relieve el potencial de un enfoque sin quimioterapia para ciertas pacientes con cáncer de endometrio avanzado o recurrente con dMMR, ya que pembrolizumab en monoterapia ha demostrado un beneficio clínicamente relevante en la supervivencia libre de progresión en comparación con la quimioterapia", ha afirmado Brian Slomovitz, director de Oncología Ginecológica y subdirector del Braman Comprehensive Cancer Center del Mount Sinai Medical Center de Miami Beach, Florida, e investigador principal general del estudio.

"Pembrolizumab ya forma parte de una pauta de tratamiento establecida con quimioterapia con un doblete de platino para pacientes con cáncer de endometrio primario avanzado o recurrente, independientemente del estado de reparación de errores de apareamiento, y estos resultados muestran su potencial adicional como opción de monoterapia para pacientes adecuadas cuyos tumores presentan dMMR", ha señalado Gursel Aktan, vicepresidente de Desarrollo Clínico Global de MSD Research Laboratories.