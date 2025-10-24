MSD anuncia beneficios en supervivencia a largo plazo de pembrolizumab para cáncer de pulmón no microcítico

Archivo - Médico mirando una radiografía de los pulmones de un paciente. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / UTAH778 - Archivo

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

MSD ha anunciado nuevos datos a largo plazo que destacan los beneficios sostenidos en supervivencia de pembrolizumab, la terapia anti-PD-1 para tratar cáncer de pulmón no microcítico (NSCLC, por sus siglas en inglés) en fases iniciales o avanzadas, basados en análisis exploratorios a cinco, ocho y diez años.

Estos resultados se han presentado en el Congreso de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO 2025, por sus siglas en inglés) y, según ha destacado la vicepresidenta senior y directora de Oncología y Desarrollo clínico de MSD Research Laboratories, Marjorie Green, "suponen un hito" para pacientes y familiares.

El primer estudio en el que se basan los datos es el análisis exploratorio a cinco años de 'Keynote-671', que evaluó pembrolizumab como parte de un régimen de tratamiento neoadyuvante en combinación con quimioterapia seguido de adyuvante (perioperatorio) en pacientes con NSCLC resecable.

Los resultados continúan mostrando mejoras clínicamente significativas en los resultados de supervivencia global y supervivencia libre de eventos en ciertos pacientes con NSCLC resecable en estadio II, IIIA o IIIB, en comparación con el régimen de placebo más quimioterapia en neoadyuvancia seguido de solo placebo como adyuvante.

"El beneficio observado a los cinco años tanto en supervivencia global como en supervivencia libre de eventos en 'Keynote-671' respalda el uso continuado de este régimen perioperatorio basado en pembrolizumab como tratamiento estándar para pacientes con cáncer de pulmón no microcítico resecable en estadios iniciales", ha afirmado la oncóloga e investigadora principal del estudio Heather Wakelee.

RESULTADOS POSITIVOS A 8 Y 10 AÑOS

En los análisis exploratorios a ocho años de la fase 3 de 'Keynote-024', que contó con 305 pacientes, y de la fase 3 de 'Keynote-042', con 1.251 pacientes; y en los análisis a diez años de la fase 1b de 'Keynote-001', que evaluó a 550 paciente, y de la fase 2/3 de 'Keynote-010', que incluyó a 1.033 pacientes, pembrolizumab continuó mejorando la OS en pacientes con NSCLC localmente avanzado o metastásico en comparación con la quimioterapia.

Los participantes de los estudios 'Keynote-001', 'Keynote-010', 'Keynote-024' y 'Keynote-042' que alcanzaron una respuesta completa tras recibir pembrolizumab y posteriormente presentaron progresión de la enfermedad fueron elegibles para recibir una segunda terapia anticancerígena.

"Históricamente, los pacientes con cáncer de pulmón no microcítico avanzado se enfrentaban a un pronóstico desfavorable, y la supervivencia a largo plazo se consideraba poco probable", ha señalado el profesor de Medicina de la Universidad de California en Los Ángeles (Estados Unidos) Edward B. Garon, también investigador principal de 'Keynote-001'

"Los resultados a largo plazo de estos cuatro ensayos muestran que pembrolizumab ha contribuido a cambiar lo que ciertos pacientes con NSCLC avanzado pueden esperar alcanzar", ha resaltado.