Empresas.- Moderna y Merck anuncian resultados positivos en un ensayo clínico de una vacuna para el melanoma

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MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las farmacéuticas Moderna y Merck han anunciado la obtención de resultados preliminares positivos en el ensayo clínico , demostrando una disminución en la recurrencia de la enfermedad --retraso en el regreso del cáncer-- y una dilatación en el desarrollo de metástasis. En anuncio ha hecho que ambas compañías hayan escalado en Bolsa un 75% y 8%, respectivamente.

Las compañías han combinado una terapia de ARN con un medicamento ya comercializado por Merck, 'Keytruda', para desarrollar esta nueva terapia, cuyas pruebas suponen el primer resultado positivo de fase 3 para una terapia de neoantígenos individualizada y para una terapia oncológica basada en ARNm.

Los resultados arrojaron "mejoras estadísticamente significativas y clínicamente relevantes" respecto a la supervivencia libre de recurrencia y la supervivencia libre de metástasis a distancia en los casos de este tipo de cáncer cutáneo.

Los datos obtenidos será presentados en una próxima reunión médica internacional y serán compartidos con las autoridades regulatorias competentes.

"Estos resultados de la fase 3 representan un momento crucial para la investigación oncológica. Durante muchos años, la idea de crear un tratamiento de ARNm diseñado específicamente para el cáncer de cada paciente fue una aspiración. Ahora estamos contribuyendo a convertir esa visión en realidad", ha destacado el consejero delegado de Moderna, Stéphane Bancel.

"Al intervenir en una etapa temprana de la enfermedad, cuando muchos cánceres se consideran más tratables, el objetivo de la terapia adyuvante administrada después de la cirugía es aumentar la posibilidad de curación para un mayor número de pacientes", ha afirmado el presidente de Merck Research Laboratories, Dean Y Li.

Nada más informar de estos avances, los títulos del laboratorio biotecnológico estadounidense Moderna se disparaban hasta rozar un incremento del 75% en las operaciones previas de la Bolsa de Nueva York, lo que supone alcanzar los 110 dólares por acción frente a los 62,96 dólares que marcó en el pasado cierre.

Algo más moderado ha sido el impulso de las acciones de la compañía farmacéutica alemana Merck, que llegaban a marcar un aumento del 8% en el mercado bursátil estadounidense, hasta alcanzar los 145 dólares por título, por encima de los 135,17 anotados al fin de la pasada jornada.