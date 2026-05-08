Empresas.- Merck y la UAM entregan sus 'II Ayudas Cajal' y sus 'I Premios Talento' de reconocimiento de la investigación

Merck y la UAM entregan sus 'II Ayudas Cajal' y sus 'I Premios Talento' de reconocimiento de la investigación - MERCK

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La compañía biofarmacéutica Merck y la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) han celebrado el acto de entrega de sus 'II Ayudas Cajal' y de sus 'I Premios Talento Innovación', con los que han reconocido la investigación en Oncología y Neurología en España, y las mejores publicaciones científicas en áreas clave para la salud, respectivamente.

Este evento, llevado a cabo en Madrid, en la sede de la Real Academia Nacional de Medicina de España (RANME), ha dado protagonismo, en primer término, a las 'Ayudas Cajal', que según las organizaciones convocantes, es "un programa diseñado para fomentar la investigación científica en España mediante el apoyo a proyectos disruptivos".

En este contexto, ambas han puesto de manifiesto que esta iniciativa y los 'Premios Talento Innovación' forman parte de la Cátedra UAM-Merck de Innovación en Ciencia y Salud, la cual "tiene como objetivo promover la docencia, la investigación y la difusión del conocimiento en esta materia".

En cuanto a las personas reconocidas, la investigadora del Hospital Sant Joan de Déu Fundación Althaia de Barcelona, la doctora Mariona Figols, ha sido premiada en la categoría de 'Oncología' por su trabajo 'Validación de una firma transcriptómica plaquetaria como biomarcador predictivo de respuesta a quimioterapia neoadyuvante en cáncer de vejiga músculo-invasivo'.

PALMARÉS

Por su parte, en el apartado de 'Neurología', la galardonada ha sido la miembro del Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR) de la ciudad condal, la doctora Laura Rodríguez Estévez, con el proyecto 'Estrategia terapéutica silence and repair para enfermedades genéticas del sistema nervioso central'. Para ellas, estas ayudas otorgan 25.000 euros a cada uno de los dos proyectos ganadores, destinados a las instituciones donde se desarrollan las investigaciones.

Ahondando en los 'Premios Talento Innovación', las reconocidas han sido la integrante del Centro Dexeus Mujer de Barcelona, la doctora Valeria Donno, por su publicación 'Índice de pulsatilidad de la arteria uterina en el primer trimestre y el riesgo de preeclampsia en embarazos tras transferencia con embrión congelado', y la miembro de la Fundación Síndrome de Dravet, la doctora Simona Giorgi, por el desarrollo de una herramienta para la evaluación de comorbilidades neuropsiquiátricas asociadas a este síndrome.

"Merck mantiene un compromiso constante con el desarrollo de avances que expandan el conocimiento científico en ramas de la Medicina con tanto impacto en la vida de los pacientes como la Oncología, Neurología, fertilidad o enfermedades raras, buscando consolidar a España como un modelo de innovación internacional gracias a la suma de esfuerzos entre el sector público y el privado", ha explicado su directora médica en España, la doctora Isabel Sánchez Magro.

Además de esta última, han participado en esta cita, entre otros, el catedrático de Anatomía Patológica de la Universidad Autónoma de Barcelona, académico numerario de la RANME, y profesor y consultor del Servicio de Patología del Hospital Universitario Vall d'Hebron, el profesor Santiago Ramón y Cajal Agüeras, y el catedrático de Oncología de la UAM, director del Departamento de Oncología y del Centro Integral de Cáncer (CCC) del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid y director de la Cátedra de Innovación en Ciencia y Salud, el profesor Jesús García-Foncillas.

Ambos se hallan al frente de la concesión de estos reconocimientos y han estado acompañados por la secretaria general de Investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Eva Ortega Paíno; el subdirector de Investigación y Docencia de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Madrid, Álvaro Roldán López; y el catedrático de Inteligencia Artificial (IA) y director del Grupo de Informática Biomédica de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), el doctor Víctor Maojo, quien ha impartido la ponencia magistral 'IA y Medicina: fundamentos y aplicaciones'.